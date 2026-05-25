Мандат наближається до завершення: Вучич оголосив про можливу відставку

Президент Сербії Александар Вучич під час візиту до Китаю допустив, що може достроково скласти повноваження. Він заявив, що його президентський мандат наближається до завершення, але остаточного рішення ще не ухвалив.

Вучич наголосив, що не планує повторювати крок свого попередника Бориса Тадича. Про це пише Vreme.

Що сказав Вучич про свою можливу відставку?

Президент Сербії Александар Вучич під час перебування у Пекіні заявив, що не виключає дострокового складання повноважень. За його словами, президентський мандат наближається до завершення, і він допускає можливість скорої відставки.

Цілком можливо, що я незабаром подам заяву про відставку,

– сказав Вучич.

Водночас Вучич зазначив, що не планує повторювати крок свого попередника Бориса Тадича, який свого часу достроково залишив посаду заради політичної стратегії перед виборами.

Довідково. Борис Тадич – сербський державний і політичний діяч, який обіймав посаду президента у 2004 – 2012 роках. Він належить до ключових постатей сучасної політичної історії Сербії, а його президентство пов'язують із курсом на європейську інтеграцію, реформи та зближення з Європейським Союзом. Після завершення президентської каденції Тадич залишається публічно активним і регулярно коментує внутрішню та зовнішню політику Сербії. Нині він перебуває в опозиції до чинного президента Александара Вучича.

Коментуючи внутрішню ситуацію, президент Сербії різко висловився щодо протестів у країні, назвавши їх "порожніми" та такими, що не мають чіткої мети. Він також поставив під сумнів офіційні оцінки кількості учасників мітингів на площі Славія, які, за даними спецслужб, сягали десятків тисяч осіб. Окремо Вучич звинуватив організаторів акцій у відповідальності за інциденти, що сталися після завершення протестів.

Нагадаємо, у Сербії триває хвиля антиурядових виступів, які почалися після трагедії 2024 року – обвалу даху залізничного вокзалу, що забрав життя 16 людей. З часом студентські виступи переросли у масштабний протестний рух проти влади, яку опозиція та активісти звинувачують у корупції та неефективному управлінні. На тлі загострення ситуації влітку 2025 року відбулися сутички з поліцією, внаслідок яких були поранені правоохоронці та затримані учасники протестів.