Президент Азербайджану Алієв подякував ЗСУ і довів до сказу Z-пропагандистів
- Президент Азербайджану Ільхам Алієв прийняв шеврони ЗСУ від української журналістки Олени Курбанової, висловивши підтримку Україні.
- Цим Алієв обурив російських пропагандистів, які "вибухнули" від злості.
Ільхам Алієв подякував Збройним Силам України через журналістку. Цим вчинком президент Азербайджану просто довів до сказу російських пропагандистів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Мережею розійшлося відео, на якому українська журналістка Олена Курбанова передала президенту Азербайджану шеврони підрозділів ЗСУ.
"Найцінніше, шеврони наших захисників. Тому що наша армія – це єдина гарантія безпеки для України", – сказала Курбанова під час передачі подарунка.
На це Алієв подякував та знову висловився у підтримку України.
Дякую вам велике. Дякую вам за те, що ви робите. Продовжуйте так само,
– сказав Алієв.
Алієв прийняв шеврони ЗСУ у подарунок від журналістки: дивіться відео
Після цього російські Z-пропагандисти буквально "вибухнули" від злості. Дехто з окупантів навіть пригадали Алієву, що він нібито "не відповів" за збиття російського гелікоптера у Вірменії.
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До слова, раніше президент Азербайджану закликав українців не здаватися та не миритися з російською окупацією. Він провів паралелі з досвідом своєї країни та відновленням контролю над Нагірним Карабахом збройним шляхом у 2023 році.