Кандидат у президенти Польщі пообіцяв заблокувати вступ України в НАТО

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький пообіцяв не підтримувати вступ України до НАТО. Він підписав угоду з ультраправою "Конфедерацією" в обмін на її підтримку у другому турі.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Onet. Таку заяву він зробив в обмін на підтримку від антиукраїнської партії "Конфедерація" перед другим туром виборів.

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Польський кандидат Навроцький виступив проти вступу України в НАТО

У прямому етері на YouTube-каналі лідера "Конфедерації" Славоміра Менцена Навроцький підписав декларацію з восьми пунктів. Один з них – категорична обіцянка не ратифікувати вступ України до НАТО.

Менцен звернувся до обох кандидатів – Навроцького та чинного мера Варшави Рафала Тшасковського із вимогою підписати документ, щоб заручитися підтримкою виборців його політичної сили.

Навроцький без вагань погодився на всі вимоги "Конфедерації", включно з такими пунктами:

Відмова від ратифікації вступу України до НАТО.

Заборона на відправлення польських солдатів до України.

Опір передачі повноважень польської влади ЄС.

Відмова від будь-яких нових податків та обмеження обороту готівки.

Я відправлю до України бізнесменів, коли вона почне відбудову, – прокоментував Навроцький.

Фактично, Навроцький виступив проти євроатлантичного курсу України, поставивши себе в один ряд з ультраправими політичними силами, які роками виступають із антиукраїнською риторикою.

Це перший випадок, коли провідний кандидат у президенти Польщі публічно обіцяє заблокувати вступ України до НАТО. Такий крок може поставити під загрозу стратегічне партнерство Києва й Варшави, яке досі вважалося непорушним на тлі спільного спротиву російській агресії.