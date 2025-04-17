"Ризик був інший": у Байдена пояснили, чому 2 роки зволікали з відправкою ATACMS в Україну

Вперше США надали Україні далекобійні ракети ATACMS лише наприкінці 2023 року. Джек Салліван пояснив, чому цю зброю не передали раніше.

Ексрадник Джо Байдена з нацбезпеки Джек Салліван під час виступу в Інституті політики Гарвардської школи Кеннеді розповів, що причини ненадання ракет у перші два роки – ризик ескалації та нестача снарядів, передає 24 Канал.

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Що сказав Салліван

Салліван підкреслив, що ніколи не говорив про те, що ATACMS спочатку не передавали через страх перед Третьою світовою. Насправді, в американському арсеналі було недостатньо ATACMS, аби їх можна було надати Києву. Вже протягом наступних років запаси ракет вдалося поповнити і тому їх передали Україні.

Посадовець визнав, що на рішення щодо ATACMS на початку вторгнення вплинув і ризик ескалації. За словами Саллівана, він був інший у квітні-травні 2022 року, ніж у 2024-му.

Станом на кінець 2023 року "Америка багато чого навчилася і вже була готова ризикувати", пояснив чиновник.

Також ексрадник з нацбезпеки заперечив вагомий вплив ATACMS на перебіг війни.

Але важливо зазначити, що немає доказів, що саме ці ракети стали поворотним моментом у війні. Ідея, що "якби ми раніше передали ATACMS, війна пішла б іншим шляхом" — не підтверджується на практиці.

Досвід України на полі бою свідчить про інше,

– наголосив Салліван.

Нагадаємо, що у березні 2025 року західні ЗМІ повідомили, що Україна могла вичерпати запаси ATACMS. Як альтернативу ATACMS українські військові можуть використовувати 3 види зброї, зокрема балістичні ракети "Грім-2".