Путін не такий сильний, як хоче здаватися, – Bild про українську атаку на аеродроми Росії

1 червня Україна уразила російські аеродроми в Сибіру, знищивши десятки винищувачів. Ця унікальна операція, що відбулася на тлі нового наступу Росії та дипломатичних перемог Путіна, вкотре нагадала світові, що попри все Україна здатна протистояти сильнішому за неї ворогові, а російська "непереможність" не більше ніж міф.

Немає нічого неможливого для країни, яка бореться за власне існування. Так, як немає "занадто далеких цілей для тих, хто бореться за свою землю", як влучно зазначив глава Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає 24 Канал.

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Росію можна перемогти

Вдень українські безпілотники уразили чотири стратегічні об'єкти російської армії:

базу "Оленья" за Мурманській області за 1800 кілометрів від кордону України;

базу "Бєлая" в Іркутській області за 5500 кілометрів від нинішньої лінії фронту в Україні;

базу "Іваново" в Івановській області за 500 кілометрів від України;

базу "Дягілєво" у Рязанській області за 700 кілометрів від України.

Як стало відомо Bild із джерел в українській розвідці, СБУ провела "масштабну спеціальну операцію з ліквідації ворожих бомбардувальників" глибоко на території Росії. Серед уражених літаків були і стратегічні літаки типу Ту-95 та Ту-22.

Політолог, старший науковий співробітник Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге заявив виданню: "Україна знову і знову демонструє нестандартними засобами, що Путін не такий сильний, як хоче здаватися. Збройні сили та спецслужби України вкотре доводять, що теза про нібито непереможність Росії – хибна".

Нагадаємо, що атака дронів на аеродроми окупантів відбулася на тлі літнього наступу ворога. Росіяни просуваються на Сумщині та активізувалися на Запоріжжі. Крім того, Путіну наразі вдається "вести мирні переговори" і паралельно бойові дії, уникнувши тиску і санкцій США за відмову від припинення вогню.