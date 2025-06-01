"Майбутнє війни": Ілон Маск прокоментував удар дронами по стратегічній авіації Росії

СБУ 1 червня здійснила спецоперацію "Павутина", яка увійде в історію. Завдяки їй було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет Росії та завдано збитків на 7 мільярдів доларів.

На цю спецоперацію відреагував американський мільярдер Ілон Маск. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на його коментар в X.

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"Дрони – це майбутнє війни"

У соцмережі X співвласник венчурної компанії Sequoia Capital Шон Магвайр прокоментував удар по російських аеродромах, а до обговорення долучився Ілон Маск.

"Україна здійснила атаку, яка стала поворотним моментом в історії воєн. Сотні безпілотників були попередньо розгорнуті, а потім вразили понад 40 літаків на відстані понад 1000 кілометрів усередині Росії… Критична інфраструктура більше не в безпеці", – написав Магвайр.

Коментуючи цей допис, Ілон Маск назвав безпілотники "майбутнім війни".

Дрони – це майбутнє війни. Пілотована авіація – ні,

– написав мільярдер.

Нагадаємо, що загалом в операції СБУ було використано 117 дронів, якими керувала така ж сама кількість операторів. Таким чином вдалося знищити 41 літак.

Спочатку СБУ відправила до Росії FPV-дрони, а потім – мобільні дерев'яні будиночки, куди пізніше заховали БпЛА.

Будиночки помістили у вантажівки. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли атакувати російські летовища.

До слова, американські ЗМІ пишуть, що Україна не повідомляла адміністрацію Трампа про атаку на Росію і що там взагалі не знали про підготовку цієї операції.