Здетонувала на місці пуску: в Ізраїлі не спрацювала одна з ракет ПРО
- Ізраїльська протиракетна система здійснила невдалий запуск, і ракета вибухнула поблизу зенітної батареї під час атаки Ірану.
- Інцидент стався біля авіабази в пустелі Негев, де дислокується ізраїльська винищувальна авіація.
У мережі поширили відео несправної роботи ізраїльської ПРО під час атаки Ірану. Одна з ракет вибухнула поблизу зенітно-ракетної батареї.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Clash Report.
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Що відомо про іранську атаку на Ізраїль
Під час відбиття масованої іранської атаки ізраїльська система протиракетної оборони здійснила невдалий запуск однієї з ракет-перехоплювачів, яка відхилилася від курсу та вибухнула поблизу зенітної батареї. У виданні "Мілітарний" припустили, що це була система Arrow-3.
Пускова установка, яка брала участь у перехопленні цілей, була розгорнута в пустелі Негев – за повідомленнями, неподалік авіабази ПС Ізраїлю Неватім, де дислокується винищувальна авіація, зокрема F-35A та F-16,
– підкреслили у виданні.
Ізраїльська ПРО не спрацювала під час відбиття обстрілу: дивіться відео
Нагадаємо, що Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися ударами. За оцінками, Іран випустив по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет різних типів.