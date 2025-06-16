Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
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Что известно об иранской атаке на Израиль
Во время отражения массированной иранской атаки израильская система противоракетной обороны осуществила неудачный запуск одной из ракет-перехватчиков, которая отклонилась от курса и взорвалась вблизи зенитной батареи. В издании "Милитарный" предположили, что это была система Arrow-3.
Пусковая установка, которая участвовала в перехвате целей, была развернута в пустыне Негев – по сообщениям, неподалеку авиабазы ВС Израиля Неватим, где дислоцируется истребительная авиация, в частности F-35A и F-16,
– подчеркнули в издании.
Израильская ПРО не сработала во время отражения обстрела: смотрите видео
Напомним, что Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. По оценкам, Иран выпустил по Израилю около 200 баллистических ракет различных типов.