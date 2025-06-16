Про це пише 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Дивіться також Алі Хаменеї живий і ховається: ЗМІ розкрили, де зараз верховний лідер Ірану

Що відомо про іранську атаку на Ізраїль

Під час відбиття масованої іранської атаки ізраїльська система протиракетної оборони здійснила невдалий запуск однієї з ракет-перехоплювачів, яка відхилилася від курсу та вибухнула поблизу зенітної батареї. У виданні "Мілітарний" припустили, що це була система Arrow-3.

Пускова установка, яка брала участь у перехопленні цілей, була розгорнута в пустелі Негев – за повідомленнями, неподалік авіабази ПС Ізраїлю Неватім, де дислокується винищувальна авіація, зокрема F-35A та F-16,

– підкреслили у виданні.

Ізраїльська ПРО не спрацювала під час відбиття обстрілу: дивіться відео

A video has surfaced showing an Israeli air defense battery in the Negev Desert launching an interceptor missile, which then appears to malfunction and strike its own system. pic.twitter.com/YlJYl4Tyqr — Clash Report (@clashreport) June 16, 2025

Нагадаємо, що Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися ударами. За оцінками, Іран випустив по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет різних типів.