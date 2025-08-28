Російська армія вночі 28 серпня завдало масованого комбінованого удару по Києву, внаслідок чого загинули та постраждали люди. Після тривалого мовчання на це відреагували у Словаччині.

Там засудили удар, але не згадали, хто саме його здійснив. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис МЗС Словаччини у соцмережі Х.

До теми Масована атака на Київ "Шахедами" та ракетами: що відомо про постраждалих і жертв

Що написали у МЗС Словаччини про атаку на Київ 28 серпня?

Словацьке міністерство закордонних справ написало, що під час авіаударів вночі 28 серпня в Україні була атакована цивільна інфраструктура, що призвело до подальших жертв серед цивільного населення, зокрема дітей у Києві.

У Братиславі зазначили, що серед пошкоджених будівель – офіс Делегації ЄС, де також розміщуються словацькі співробітники.

Словаччина послідовно засуджує напади на цивільне населення — чи то в Україні, Газі, чи деінде. Такі дії підривають зусилля, спрямовані на досягнення миру, які необхідно вживати терміново та справедливо в нашому сусідстві чи в регіоні Близького Сходу,

– йдеться у дописі.

Водночас МЗС Словаччини замовчало, що атаку по Києву здійснила саме Росія. У коментарях до допису користувачі мережі нагадали, що ракети по Києву запустила саме та армія, на парад якої словацький прем'єр Роберт Фіцо їздив до Москви в травні 2025 року.

Які наслідки російського комбінованого обстрілу Києва 28 серпня?