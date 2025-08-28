Укр Рус
28 августа, 19:32
МИД Словакии осудил атаку по Киеву, но умолчал о причастности России

Владислав Кравцов
Основні тези
  • МИД Словакии осудило атаку по Киеву 28 августа, но не упомянуло о причастности России.
  • Словацкое министерство написало о повреждении офиса Делегации ЕС в Киеве, где находятся также и словацкие сотрудники.
  • Пользователи соцсетей напомнили, что атака была осуществлена российской армией, к которой ездил премьер Словакии Роберт Фицо в Москву в мае 2025 года.

Российская армия ночью 28 августа нанесла массированный комбинированный удар по Киеву, в результате чего погибли и пострадали люди. После длительного молчания на это отреагировали в Словакии.

Там осудили удар, но не упомянули, кто именно его совершил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение МИД Словакии в соцсети Х.

Что написали в МИД Словакии об атаке на Киев 28 августа?

Словацкое министерство иностранных дел написало, что во время авиаударов ночью 28 августа в Украине была атакована гражданская инфраструктура, что привело к дальнейшим жертвам среди гражданского населения, в частности детей в Киеве.

В Братиславе отметили, что среди поврежденных зданий – офис Делегации ЕС, где также размещаются словацкие сотрудники.

Словакия последовательно осуждает нападения на гражданское население - будь то в Украине, Газе, или где-либо еще. Такие действия подрывают усилия, направленные на достижение мира, которые необходимо принимать срочно и справедливо в нашем соседстве или в регионе Ближнего Востока, 
– говорится в заметке.

В то же время МИД Словакии умолчало, что атаку по Киеву осуществила именно Россия. В комментариях к сообщению пользователи сети напомнили, что ракеты по Киеву запустила именно та армия, на парад которой словацкий премьер Роберт Фицо ездил в Москву в мае 2025 года.

Какие последствия российского комбинированного обстрела Киева 28 августа?

  • Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что российская армия осуществила массированную комбинированную атаку по Киеву, запустив воздушные цели с разных направлений. На украинскую столицу летели "Герберы", "Шахеды", баллистика, крылатые ракеты, "Кинжалы" и тому подобное.

  • В целом, по словам главы КГВА, последствия российского обстрела фиксировали в 20 локациях. В частности, в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

  • В Дарницком районе Киева удар произошел в 5-этажный дом, в результате чего он был разрушен, а под завалами находились люди. Владимир Зеленский показал, что враг целенаправленно попадает в многоэтажку в жилом районе столицы.

  • В результате российского обстрела в Киеве погибли по меньшей мере 19 человек. Количество пострадавших возросло до 63. В то же время поисково-спасательные работы в столице еще продолжаются.

  • В Европейском Союзе осудили очередной российский обстрел Украины. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС продолжит "оказывать максимальное давление на Россию", а также в ближайшее время утвердит 19-й пакет санкций против страны-агрессора.