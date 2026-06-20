Путін має особистий зв'язок із Лаврою, тому і наказав її бомбити, – Bloomberg

Володимир Путін багато років називав Києво-Печерську лавру одним із найважливіших духовних центрів для росіян та українців. Однак 15 червня вона опинилася під ударом російських дронів.

Внаслідок атаки було пошкоджено Успенський собор та ще десятки споруд на території національного заповідника. Про це пише Bloomberg.

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Навіщо Путін наказав атакувати лавру?

За інформацією Міністерства культури України, внаслідок атаки було пошкоджено 19 будівель на території Лаври. Найбільших руйнувань зазнав Успенський собор, де було знищено близько 80% даху. Загальна сума збитків, за попередніми оцінками, перевищує 500 мільйонів гривень.

Особливого резонансу ця атака набула через ставлення до Лаври самого Володимира Путіна. Російський президент неодноразово відвідував святиню та використовував її як символ так званої спільної історії росіян та українців. Під час одного з візитів у 2004 році він наголошував: "Ми не забули та ніколи не забудемо, що для нас означає Києво-Печерська лавра".

Протягом десятиліть російська політична та церковна еліта називала Лавру духовною колискою східнослов'янського православ'я. Саме через неї Кремль часто просував тезу про те, що українці та росіяни є "одним народом", а їхня історія та культура нерозривно пов'язані.

Після удару президент України Володимир Зеленський особисто відвідав пошкоджений собор. Згодом фотографії руйнувань він показав світовим лідерам під час міжнародних зустрічей на полях саміту Групи семи. За даними Bloomberg, ці кадри справили сильне враження на учасників переговорів.

Не менш емоційно на подію відреагував архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко, який свого часу був свідком візиту Путіна до Лаври. Відповідаючи на запитання журналістів, що б він сказав російському президенту після атаки на святиню, єпископ заявив: "Я б просто нокаутував його".

Коментуючи мотиви Росії, Драбинко також висловив переконання, що зміна ставлення Кремля до України стала наслідком провалу планів.

Після невдач вони почали вважати Україну втраченою. А коли щось втрачено, це потрібно відірвати та знищити,

– сказав архієрей.

У Москві традиційно заявили, що пошкодження нібито могли бути спричинені українською протиповітряною обороною. Представники Росії в ЮНЕСКО також наполягають, що Москва дотримується міжнародних норм щодо захисту культурної спадщини під час війни.

Чому атака на Лавру є знаковою?

Удар по Лаврі є частиною масштабного руйнування культурної спадщини країни. За даними Офісу Президента, від початку повномасштабного вторгнення пошкоджень зазнали вже 937 культурних об'єктів, серед яких 336 церков, мечетей та синагог.

Заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська наголосила, що серед усіх постраждалих пам'яток саме Києво-Печерська лавра має особливий статус та значення для української культури й історії. Історія Успенського собору вже неодноразово була пов'язана з війнами та руйнуваннями.

У XIII столітті він постраждав під час монгольської навали на Київ. У роки Другої світової війни собор був повністю зруйнований вибухом, а пізніше відновлений. Тепер святиня знову опинилася серед символів війни, яку Росія веде проти України.

Сьогодні пошкодження Лаври багато українців сприймають не лише як атаку на архітектурну пам'ятку чи релігійний центр. Для багатьох це стало символом того, як російська агресія руйнує навіть ті місця, які сама ж російська влада роками називала священними та особливо цінними для власної історії.