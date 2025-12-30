У Трампа ставлять під сумнів "удари" ЗСУ по резиденції Путіна

Росія звинувачує Україну в атаці на резиденцію Путіна у Валдаї. Постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що наразі немає підтверджень, чи справді Україна причетна до цього.

За словами Вітакера, на тлі наближення до можливої мирної домовленості подібні дії виглядали б нелогічно. Про це він сказав в ефірі Fox Business, передає 24 Канал.

Що у Трампа сказали про "удар по резиденції Путіна"?

Мені здається трохи недоречно бути так близько до мирної угоди – Україна дійсно хоче укласти мирну угоду – і потім робити щось, що може бути розцінене як необачне або неконструктивне,

– сказав Вітакер.

Американський дипломат нагадав, що президент США Дональд Трамп також раніше висловлював скепсис щодо версії про українську атаку на резиденцію Путіна. На його думку, такий крок був би надто провокаційним у момент, коли тривають переговорні зусилля.

Водночас Вітакер звернув увагу, що Росія не припиняє обстріли України, попри дипломатичні спроби зупинити війну. За його словами, українська столиця майже щоночі зазнає атак дронів і ракет.

"Я думаю, що обидві сторони хочуть покласти край війні, питання тільки в умовах – ми все більше усвідомлюємо відмінності між двома сторонами, ми чуємо, що угода готова на 90 – 95%", – запевнив Вітакер.

Окремо він підкреслив, що територіальні питання залишаються одними з найскладніших у процесі врегулювання конфлікту.

Російське міноборони заявило, що цілі були збиті й замість заявлених Лавровим понад 90 БпЛА вказало 18. На це звернув увагу в етері 24 Каналу політтехнолог Тарас Загородній. У Росії забрехалась, не узгодивши свої заяви.

Зеленський пояснив, чому Росія бреше про цю "атаку" саме зараз