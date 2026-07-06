"Росія перебуває у повному відчаї": Рютте прокоментував нічний обстріл Києва

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував атаку Росії по Києву у ніч на 6 липня. Він заявив, що усі союзники повинні зробити свій внесок, щоб підтримка Києва не припинялася.

Про це генсек НАТО Марк Рютте розповів на пресконференції перед самітом Альянсу в Анкарі, передає 24 Канал.

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Як Рютте відреагував на нічний обстріл Києва?

Генеральний секретар НАТО заявив, що масована російська атака у ніч на 6 липня свідчить про відчай Москви на тлі успіхів українських військових на полі бою.

За його словами, російське керівництво готове миритися із загибеллю до 35 тисяч своїх солдатів кожного місяця та додав, що з військової точки зору, такі втрати Кремля мають важливе значення для України.

Те, що сталося минулої ночі, було невибірковою атакою на мирних жителів, цивільну інфраструктуру та українські міста, внаслідок чого загинули люди. Але таким шляхом Росія ніколи не зможе виграти цю війну,

– сказав Рютте.

За словами Рютте, попри усі складнощі Україна успішно завдає ударів по російській економіці, енергетичній інфраструктурі та об'єктах оборонно-промислового комплексу окупантів.

Також він зазначив, що Сили оборони України стримують російський наступ, не дозволяючи окупантам досягати значних просувань на фронті.

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Генсек НАТО Марк Рютте розповів про "позитивні сигнали" після саміту G7. За його словами, Альянс приділить основну увагу підтримці України.

Він зауважив, що на саміті НАТО наступного місяця держави-члени зосередяться насамперед на тому, "що потрібно Україні для продовження боротьби". Зокрема, він наголосив на постачанні військової техніки, включаючи американські перехоплювачі для систем Patriot.

Рютте запевнив, що США та європейські союзники зберігають тверду відданість підтримці України, а їхня основна увага буде зосереджена на забезпеченні України необхідними фінансами та військовою допомогою.