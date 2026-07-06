Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал на пресс-конференции перед саммитом Альянса в Анкаре, сообщает 24 Канал.

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Как Рютте отреагировал на ночной обстрел Киева?

Генеральный секретарь НАТО заявил, что массированная российская атака в ночь на 6 июля свидетельствует об отчаянии Москвы на фоне успехов украинских военных на поле боя.

По его словам, российское руководство готово мириться с гибелью до 35 тысяч своих солдат каждый месяц, и добавил, что с военной точки зрения такие потери Кремля имеют важное значение для Украины.

То, что произошло прошлой ночью, было неизбирательной атакой на мирных жителей, гражданскую инфраструктуру и украинские города, в результате чего погибли люди. Но таким путем Россия никогда не сможет выиграть эту войну,

– сказал Рютте.

По словам Рютте, несмотря на все сложности, Украина успешно наносит удары по российской экономике, энергетической инфраструктуре и объектам оборонно-промышленного комплекса оккупантов.

Также он отметил, что Силы обороны Украины сдерживают российское наступление, не позволяя оккупантам добиваться значительных прорывов на фронте.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о "позитивных сигналах" после саммита G7. По его словам, Альянс уделит основное внимание поддержке Украины.

Он отметил, что на саммите НАТО в следующем месяце государства-члены сосредоточатся прежде всего на том, "что нужно Украине для продолжения борьбы". В частности, он подчеркнул важность поставок военной техники, включая американские перехватчики для систем Patriot.

Рютте заверил, что США и европейские союзники сохраняют твердую приверженность поддержке Украины, а их основное внимание будет сосредоточено на обеспечении Украины необходимыми финансовыми средствами и военной помощью.