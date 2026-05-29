"Повна відповідальність лежить на Росії": президент Румунії обіцяє заходи у відповідь

Президент Румунії Нікушор Дан скликав засідання Ради оборони після удару російського безпілотника та заявив, що повна відповідальність за такий інцидент лежить безпосередньо на Росії.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Яка позиція Румунії?

Він повідомив про скликання засідання Вищої ради оборони після інциденту з дроном. За його словами, через серйозність ситуації необхідно підготувати скоординовану відповідь із союзниками і міжнародними партнерами.

Я з найвищою твердістю заявляю, що повна відповідальність за цей інцидент лежить на Росії. Те, що сталося сьогодні в Галаці, є прямим наслідком війни агресії, розв'язаної Росією проти України, безвідповідального та невибіркового способу, яким Москва використовує цю зброю в безпосередній близькості від кордонів НАТО, а також систематичного ігнорування міжнародного права,

– написав він.

На його думку, жодної невизначеності щодо виконавця та причини цієї агресії немає, у зв'язку з цим він обіцяє ухвалити "пропорційні заходи у відповідь, і запевнив, що усім постраждалим нададуть необхідну допомогу.

За його словами, румунські збройні сили діяли відповідно до процедур, встановлених для таких ситуацій. Рішення не збивати ціль ухвалили, оскільки умов для її знищення без підвищеної загрози для цивільного населення не було.

Які кроки заплановані?

Нікушор Дан повідомив, що країна поінформувала про інцидент союзників по НАТО та партнерів по ЄС. Також країна звернулася до них з проханням розгорнути додаткові можливості боротьби з безпілотниками для оборони.

Наразі усі необхідні служби ліквідовують наслідки інциденту, уже розпочали повне розслідування обставин падіння дрона, а також призначили експертизу для вилучення фрагментів для ідентифікації типу зброї та траєкторії польоту.

"Я звернувся до Міністерства закордонних справ з проханням негайно представити низку заходів, які необхідно вжити щодо відносин з Росією, відповідно до цієї надзвичайно серйозної ситуації", – наголосив румунський лідер.

Він наголосив, що Румунія є державою-членом НАТО і жодним чином не погодиться на перенесення агресивної війни, яку Росія веде проти України, на свою територію і громадян, і що країна продовжує підтримувати Київ.

Чим довше Росія продовжує цю війну, тим ясніше стає, що вона має завершитися справедливим і міцним миром, який поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України,

– резюмував Нікушор Дан.

До речі, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році на території Румунії щонайменше 47 разів фіксували падіння чи виявляли уламки безпілотників. У прикордонних районах було понад 90 обстрілів.