Аеропорт у польському місті Люблін 13 вересня призупинив свою роботу на тлі загрози атаки російських дронів. Наразі літаки не можуть здійснити посадку на летовище, а також здійснити звідти зліт.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Onet.

Що відбувається в аеропорті Любліна?

Відомо, що аеропорт у місті Люблін не працює приблизно з 16:00 за місцевим часом. У цей час у Волинській області на кордоні з Польщею фіксували російські дрони.

Пізніше Польське агентство аеронавігаційних послуг опублікувало заяву, у якій окреслило причину, чому призупинили роботу аеропорту у Любліні.

Через військові операції аеропорт Любліна та контрольована зона навколо аеропорту закриті для повітряних операцій. Ми будемо тримати вас в курсі подій,

– йдеться у повідомленні.

Попередньо, повітряна зона буде закрита до 19:00 за київським часом.

Яцек Горишевський, речник Оперативного командування Збройних сил, в інтерв'ю TVN24 наголосив, що це превентивні заходи.

"Запевняю вас, на цей час у нас немає жодних ознак порушення нашого повітряного простору. Однак це превентивні заходи. ми повинні бути готові реагувати, якщо це буде необхідно. Однак рішення про закриття повітряного руху в аеропорту Люблін зумовлені авіаційною активністю, активацією зони, і це, ймовірно, було необхідно для того, щоб наші та союзні повітряні сили могли вільно діяти", – сказав військовий.