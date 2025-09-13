Аэропорт в польском городе Люблин 13 сентября приостановил свою работу на фоне угрозы атаки российских дронов. Сейчас самолеты не могут совершить посадку в аэропорт, а также осуществить оттуда взлет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Onet.

Что происходит в аэропорту Люблина?

Известно, что аэропорт в городе Люблин не работает примерно с 16:00 по местному времени. В это время в Волынской области на границе с Польшей фиксировали российские дроны.

Позже Польское агентство аэронавигационных услуг опубликовало заявление, в котором обозначило причину, почему приостановили работу аэропорта в Люблине.

Из-за военных операций аэропорт Люблина и контролируемая зона вокруг аэропорта закрыты для воздушных операций. Мы будем держать вас в курсе событий,

– говорится в сообщении.

Предварительно, воздушная зона будет закрыта до 19:00 по киевскому времени.

Яцек Горишевский, представитель Оперативного командования Вооруженных сил, в интервью TVN24 подчеркнул, что это превентивные меры.

"Уверяю вас, в настоящее время у нас нет никаких признаков нарушения нашего воздушного пространства. Однако это превентивные меры. Мы должны быть готовы реагировать, если это будет необходимо. Однако решение о закрытии воздушного движения в аэропорту Люблин обусловлены авиационной активностью, активацией зоны, и это, вероятно, было необходимо для того, чтобы наши и союзные воздушные силы могли свободно действовать", – сказал военный.

Стоит отметить, что на фоне угрозы российских дронов Польша также поднимала свою авиацию, также присоединились и союзники по НАТО. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что в воздушном пространстве начато превентивное применение авиации, а наземные системы противовоздушной обороны достигли состояния высокой готовности.

Аэропорт Люблина закрывали также и 10 сентября