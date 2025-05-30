Золоті злитки, дирхами та криптовалюта: відомо, чим Росія розплатилася з Іраном за "Шахеди"

Щодня упродовж трьох років Росія запускає по Україні ударні дрони "Шахед". Спершу вони були іранського виробництва. Тепер ворог побудував завод в Алабузі, де самостійно збирає ці безпілотники.

Росія передала щонайменше 1,8 тонни золотих злитками на суму близько 104 мільйонів доларів іранській компанії Sahara Thunder як оплату за дрони Shahed-136, які збирали в особливій економічній зоні "Алабуга" у Татарстані. Про це свідчить контракт між сторонами, до якого отримала вашингтонська дослідницька група C4ADS, передає 24 Канал.

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Що відомо

У заповненій вручну формі між іранським заводом і "Алабугою" від 16 березня 2023 року вказана поставка 1 788 402,2 грама золота за ціною 58,32 долара за грам, повідомила група.

Пов'язаний із цим контракт від 5 квітня 2023 року передбачає постачання 2 067 795,9 грама золота іранській стороні. Однак інші деталі другої поставки невідомі. Також невідомо, чи було це золото фактично доставлено.

️Використання золота дозволило сторонам уникнути доларових операцій, які могли бути ускладнені або підпасти під санкції з боку Міністерства фінансів США, пояснюють автори звіту. Такий метод оплати також забезпечує додаткову анонімність, зазначають вони.

У своїх операціях "Алабуга" використовувала не лише золото. Принаймні в одному випадку, згідно з витоком інформації, російська структура переказувала плату за дрони в дирхамах ОАЕ на рахунок у дубайському банку.

Також підсанкційні іранські структури могли використовувати криптовалюти. На це вказують витоки електронного листування іншої іранської компанії – SAS, яка перебуває під санкціями США за координацію військових і БПЛА-перельотів між Росією та Іраном. В одному з листів щодо візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка до Ірану в березні 2023 року SAS запропонувала білоруській стороні оплатити послуги аеропорту криптовалютою Tether.

Ключовим транзитним пунктом для постачання дронів був порт Амірабад в Ірані. Звідти вантаж доставляли до російського порту Махачкала через Каспійське море.