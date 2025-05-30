Россия передала по меньшей мере 1,8 тонны золотых слитками на сумму около 104 миллионов долларов иранской компании Sahara Thunder в качестве оплаты за дроны Shahed-136, которые собирали в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Об этом свидетельствует контракт между сторонами, к которому получила вашингтонская исследовательская группа C4ADS, передает 24 Канал.

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Что известно

В заполненной вручную форме между иранским заводом и "Алабугой" от 16 марта 2023 года указана поставка 1 788 402,2 грамма золота по цене 58,32 доллара за грамм, сообщила группа.

Связанный с этим контракт от 5 апреля 2023 года предусматривает поставку 2 067 795,9 грамма золота иранской стороне. Однако другие детали второй поставки неизвестны. Также неизвестно, было ли это золото фактически доставлено.

использование золота позволило сторонам избежать долларовых операций, которые могли быть затруднены или подпасть под санкции со стороны Министерства финансов США, объясняют авторы отчета. Такой метод оплаты также обеспечивает дополнительную анонимность, отмечают они.

В своих операциях "Алабуга" использовала не только золото. По крайней мере в одном случае, согласно утечке информации, российская структура переводила плату за дроны в дирхамах ОАЭ на счет в дубайском банке.

Также подсанкционные иранские структуры могли использовать криптовалюты. На это указывают утечки электронной переписки другой иранской компании – SAS, которая находится под санкциями США за координацию военных и БПЛА-перелетов между Россией и Ираном. В одном из писем относительно визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Иран в марте 2023 года SAS предложила белорусской стороне оплатить услуги аэропорта криптовалютой Tether.

Ключевым транзитным пунктом для поставки дронов был порт Амирабад в Иране. Оттуда груз доставляли в российский порт Махачкала через Каспийское море.