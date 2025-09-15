Німеччина не витримає й 4 тижнів, – гендиректор Quantum Systems про можливу атаку дронами РФ
- Гендиректор Quantum Systems Флоріан Зайбель заявив, що Німеччина не витримала б і 4 тижнів проти атак російських дронів.
- Зайбель закликав до будівництва заводів з виробництва дронів у Німеччині, вказуючи на вразливість систем ППО перед дронами.
Вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі стало чітким попередженням для союзників НАТО. Ця атака довела, що класичні системи ППО залишаються вразливими перед швидкими й малопомітними дронами.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова генерального директора та засновника німецької компанії Quantum Systems, виробника розвідувальних дронів, Флоріана Зайбеля, якого цитує n-tv.
Як Зайбель оцінив загрозу від дронів РФ для Німеччини?
Флоріан Зайбель закликав німецьку владу до будівництва заводів з виробництва дронів у Німеччині.
Так само як Німеччина щойно ввела в експлуатацію завод з виробництва боєприпасів Rheinmetall в Унтерлюсі, нам також потрібне рішення про будівництво заводів з виробництва дронів,
– сказав він.
За словами гендиректора компанії Quantum Systems, російські дрони, які порушили повітряний простір Польщі в середу ввечері, показали, де є головна слабкість НАТО.
"Путін зробив нам послугу: він показав нам, де лежить наша головна слабкість", – зазначив Зайбель.
Він також оцінив, скільки саме часу Німеччина могла б протриматися, якби Росія наважилася атакувати країну своїми дронами.
З нашим нинішнім арсеналом ми не протрималися б і чотирьох тижнів проти атак російських дронів, подібних до тих, що вже зараз є в Україні,
– зауважив підприємець.
Що відомо про атаку російських дронів по Польщі?
У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки на Україну частина російських дронів порушила повітряний простір Польщі. Через загрозу у Варшаві, Любліні та Жешуві тимчасово закривали аеропорти, а для перехоплення цілей залучили польську та союзницьку авіацію.
Над територією Польщі було збито чотири безпілотники, загалом у її небо, попередньо, вторглися 19 дронів. Уламки одного з них пошкодили житловий будинок і автомобіль у місті Вирики-Воля на Люблінщині.
Варшава назвала цей інцидент актом агресії, що створює реальну загрозу національній безпеці. Також Польща розпочала консультації з союзниками НАТО щодо того, що їй робити далі з інцидентом та як посилити власну оборону.
Цікаво, що після цієї атаки польські військові навчатимуться в українських захисників у збитті російських безпілотників. За словами глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, вишкіл відбуватиметься у навчальному центрі НАТО в Польщі.