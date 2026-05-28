Експорт в обхід санкцій: безпілотники вгатили по трьох російських танкерах у Чорному морі

У Чорному морі 28 травня біля узбережжя Туреччини було атаковано три танкери, які пов'язують із так званим "тіньовим флотом" Росії. За попередніми даними, судна зазнали ударів безпілотників.

Про це пише Türkiye Today з посиланням на судноплавне агентство Tribeca.

Що відомо про інцидент?

Під час інциденту танкер James II під прапором Палау перебував без вантажу приблизно за 80 кілометрів на північ від району Тюркелі.

Два інші судна під прапором Сьєрра-Леоне – Altura і Velora зазнали атаки під час перевалки між танкерами. Після атаки до них було направлено рятувальні катери. За попередніми даними, постраждалих серед екіпажу немає.

Агентство нагадало, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сторони неодноразово завдавали ударів по портовій інфраструктурі та суднах одна одної.

Втім, наразі ні Москва, ні Київ не коментують нові атаки.

Як ці танкери пов'язані із Росією?

Головне управління розвідки Міноборони України зазначило, танкер James II залучений до транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід нафтового ембарго G7 та ЄС, політики price cap на російську нафту і нафтопродукти.

Нагадаємо, що у травні 2025 року Велика Британія ввела проти нього санкції.

Танкер Altura також використовувався для транспортування російської нафти та нафтопродуктів. За даними української розвідки, у період із січня 2024 року по липень 2025 року він перевіз близько 6 мільйонів барелів нафти з Росії. А з жовтня 2025 року перебуває під санкціями Європейського Союзу. Згодом санкції проти цього танкера також оголосили Швейцарія, Великобританія і Канада.

З січня 2024 року до липня 2025 року судно Velora, за даними ГУР, перевезло приблизно 5,2 мільйона барелів російської нафти. У жовтні 2025 року ЄС ввів санкції проти танкера. Пізніше про санкції проти Velora оголосили й Швейцарія, Великобританія, Канада.

Нагадаємо, 3 травня Зеленський заявляв, що українські сили завдали успішних ударів по двох суднах російського тіньового флоту в акваторії входу в порт Новоросійськ. Разом із тим через регулярні атаки безпілотників значних руйнувань зазнав ключовий російський нафтовий термінал на Чорному морі "Шесхаріс".