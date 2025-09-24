У НАТО обговорюють, як реагувати на порушення повітряного простору російською авіацією трьох країн-членів військового альянсу поспіль. Європейські посадовці вбачають у цьому навмисну спробу Володимира Путіна перевірити рішучість НАТО захищати своїх союзників.

Яка ціль російських атак на країни НАТО?

Російські військові літаки — від гелікоптерів до транспортників — час від часу заходили у простір НАТО і раніше, але З початку повномасштабної війни проти України такі випадки почастішали й поширилися географічно. Вперше за десятиліття у 2024 році Росія тричі порушила повітряний простір Норвегії.

Для Росії ці вторгнення можуть бути задумом показати силу у той час, коли Кремль бореться за досягнення своїх воєнних цілей в Україні, і одночасно попередженням західним країнам не втручатися більш прямо у конфлікт.

Крім цього, Москва може перевіряти слабкі місця в обороні НАТО. Також Перельоти можуть поширювати страх і попереджати виборців у демократичних країнах, яких вони торкнулися, щоб ті займали більш нейтральну позицію щодо Росії.

Вторгнення в повітряний простір, зокрема, може бути способом Москви перевірити статтю 5 НАТО — гарантію того, що союзники кинуться на допомогу, якщо одна з країн зазнає нападу.

Ризик для НАТО полягає в тому, що якщо Росія продовжить нарощувати масштаби й частоту вторгнень, альянс виснажить свої обмежені запаси дорогих ракет, збиваючи дешеві й витратні дрони, що зашкодить його здатності відбивати більш потужну і цілеспрямовану атаку,

Деякі посадовці НАТО також бачать ризик помилкового розрахунку Росії, якщо вторгнення триватимуть. Наприклад, російський дрон може влучити в житловий будинок у Румунії чи Польщі, спричинивши загибель цивільних. Це може призвести до удару у відповідь і агресивної реакції Росії, розширивши конфлікт в Україні на ширший регіон.

