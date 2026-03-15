Втрати на мільярди: авіабаза в ОАЕ може бути розгромлена після іранських атак

Після атаки Ірану на авіабазу Аль-Дафра в ОАЕ масштаби можливих збитків можуть сягати мільярди доларів. На об'єкті були розміщені літаки ДРЛВ, стратегічні розвідувальні безпілотники та інша техніка.

Базу використовують військові ОАЕ, а також сили США та Франції. Про це повідомляє Defense Express з посиланням на супутникові кадри.

Дивіться також Майбутнє стане невизначеним: експерт сказав, якого кроку Трампа бояться на Близькому Сході

Яких втрат міг завдати Іран?

За даними порталу, кадри свідчать про пошкодження щонайменше двох ангарів, де, ймовірно, були стратегічні розвідувальні БпЛА MQ-4C Triton, які належать ВМС США, і призначені для спостереження та розвідувальних місій.

Попередньо, удару по відповідній авіабазі завдали дронами-камікадзе типу Shahed-136. За останніми наявними даними станом на 10 березня, по ОАЕ влучило 90 ударних безпілотників з 1475 та тільки 2 балістичні ракети з 262.

Також, імовірно, пошкоджень зазнали 2 ангари, де могли бути БпЛА MQ-9 Reaper, що ймовірно також належать ВПС США. Їх використовують для ударів по пусковим установкам балістики, літакам на аеродромах тощо.

Імовірно, найсерйознішим стало ураження трьох ангарів, у яких могли бути літаки дальнього радіолокаційного виявлення GlobalEye. Вони належать силам ОАЕ, загалом країна має у своєму розпорядженні лише 5 таких одиниць.

Причому, на відміну від минулих влучань, тут на ангарах можна помітити характері ознаки наче вони вигорали з середини. Тобто все ж таки, ймовірно в середині була певна техніка, що справді сильно палала,

– ідеться у статті.

Утім, припускають, що ангари також могли бути порожніми, адже така техніка часто перебуває у тривалих місіях і може перебувати в повітрі 10 годин. Тому імовірність того, що всередині справді щось було на момент удару, низька.

Пояснюють, що саме тому наразі складно визначити реальний масштаб збитків після іранської атаки. Але, якщо вважати, що у кожному з ангарів була вищезгадана техніка, що малоймовірно, то втрати можуть бути величезними.

Скільки коштує така техніка?

Літаки GlobalEye ОАЕ за кількома контрактами загальною вартістю близько 2,3 мільярда доларів, що становить близько 460 мільйонів за один літак. У разі втрати трьох таких одиниць втрати можуть становити 1,38 мільярд доларів.

Але до вартості контракта також входить ціна за обладнання, запасні частини, навчання екіпажу тощо.

БпЛА MQ-4C Triton, які належать ВМС США, за контрактом від березня 2025 року коштують приблизно 133 мільйони доларів за одиницю, тож у разі втрати двох таких апаратів збитки можуть сягнути 266 мільйонів доларів.

Дрони MQ-9 Reaper є важливими, але й дешевшими, ці безпілотники ВМС США замовляли за ціною близько 40 мільйонів доларів. Тобто за умови якщо було дійсно знищено 2 таких, то сума збитків становитиме 80 мільйонів.

Таким чином загальна сума збитків могла б перевищити 1,7 мільярда доларів, якщо не враховувати інфраструктуру, обладнання чи озброєння. Утім, наразі немає підтверджень, чи справді ця техніка була в уражених ангарах.

Але сам факт ураження одразу 7 стоянок такої техніки, на такій великій та важливій авіабазі для регіону, багато про що говорить про протиповітряну оборону та її здатність до протидії ударним безпілотникам,

– пише портал.

Зазначається, що ураження на цій базі не обмежуються кількома ангарами, пошкоджено й інші споруди та казарми. Але наразі точно оцінити масштаби збитків, завданих Іраном по США та їхнім союзникам у регіоні, неможливо.

Що відбувається на Близькому Сході?