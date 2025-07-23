В Австрії не виключають участі в миротворчій місії в Україні після закінчення війни

Австрія не відкидає можливості розміщення своїх військових в Україні після закінчення війни з Росією. Водночас до завершення бойових дій питання про участь у місії не розглядається.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністерки оборони Австрії Клаудії Таннер.

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В Австрії зробили заяву про розміщення військ

Клаудія Таннер заявила, що після настання миру та ухвалення рішення щодо місії й того, хто її очолить, Австрія оцінить, як зможе зробити найкращий внесок.

Вона підкреслила, що Австрія ніколи не відмовлялася від розгляду питання про те, чи повинна вона брати участь у цій миротворчій місії.

Поки триває війна, питання про участь у місії не може навіть виникнути. Було зрозуміло, що солдати з нейтральної Австрії не будуть відправлені в країну, що воює. Про це не може бути й мови, це конституційно неможливо,

– пояснила Таннер.

Міністерка наголосила, що Австрія зберігає військовий нейтралітет, але водночас робить значний внесок у спільну політику безпеки та оборони ЄС.

За її словами, протягом останніх 50 – 60 років сотні тисяч австрійських солдатів взяли участь у миротворчих місіях за кордоном.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляли, що одразу після укладання мирної угоди між Україною та Росією Європа може ввести своїх миротворців для стримування окупантів. За словами політиків, для цього партнерам знадобиться всього кілька годин.