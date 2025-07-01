Аятола Хаменеї вперше з'явився на публіці після припинення вогню з Ізраїлем

Верховний лідер Ірану 5 липня вперше вийшов на публіку. До цього часу він ховався в бункері через страх за своє життя.

Алі Хаменеї взяв участь у жалобній церемонії з нагоди Мухарраму у своїй резиденції в Тегерані в суботу, 5 липня. Це його перша публічна поява після початку ізраїльських атак 13 червня, передає 24 Канал із посиланням на Iran International.

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Хаменеї більше не ховається

З початку війни з Ізраїлем упродовж кількох тижнів Алі Хаменеї перебував у бункері. До народу він звертався винятково через попередньо записані відеозвернення. Останні публічні знімки з Хаменеї датуються 11 червня – під час зустрічі з членами іранського парламенту.

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Нагадаємо, що 13 червня Тель-Авів розпочав масштабну військову операцію проти Ірану. Її мета – знищити ядерний потенціал Тегерану. Кілька днів країни обмінювалися авіаударами. 22 червня у конфлікт безпосередньо втрутилися США, атакувавши три ядерні об'єкти Ірану. Дональд Трамп переконував, що вирвав з рук Тегерану ядерну бомбу. Опісля американський президент заявив про досягнення припинення вогню між сторонами. Кожна з ворогуючих країн – Іран та Ізраїль – заявили про свою перемогу у 12-денній війні.