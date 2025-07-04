Удар особисто по Путіну: як конфлікт з Азербайджаном може знищити кремлівський режим

Між Росією та Азербайджаном виник конфлікт після того, як російські силовики затримали понад 50 представників азербайджанської діаспори. Для Володимира Путіна це стало серйозним викликом.

Міжнародник Олександр Демченко розповів 24 Каналу, що Азербайджан має спільну армію з Туреччиною. Навіть можна уявити сценарій за яким турецька армія зайде у Крим у ролі "миротворців".

До теми "Баку за 3 дні": чому в Росії заговорили про "силовий сценарій" проти Азербайджану

У чому головна небезпека для Путіна

У такому випадку російській армії не залишиться нічого іншого, як втікати. З огляду на все це, зрозуміло, що Путін боїться вступати у прямий конфлікт з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, бо його підтримує Туреччина.

Очільник Кремля розуміє, що зараз всі його сили воюють проти України, тому немає факторів стримування, щоб чинити опір навіть Азербайджану,

– наголосив Олександр Демченко.

Причинами загострення ситуації називають проблему з мігрантами. У Росії дуже жорстоко ставляться до інших національностей, зокрема узбеків, таджиків, киргизів. Тепер взялися за Азербайджан. Двох людей замучили до смерті.

Але ситуацію можна проаналізувати глибше. Скоріш за все, наказ взятися за азербайджанців надійшов зверху. Можливо, так Путін хотів помститися Алієву за ситуацію зі збитим Росією пасажирським літаком. Тоді російський диктатор був змушений просити вибачення.

Насправді йде великий розподіл потоків. Азербайджанський бізнес, діаспора сидять на дуже великих грошових потоках всередині Росії. Мовиться про близьких людей до Путіна. Ба більше, вони відповідали за комунікацію з Дональдом Трампом,

– сказав Олександр Демченко.

Можливо, зараз Путін мститься за те, що не все вийшло добре у взаємодії з президентом США. Або просто йде великий перерозподіл грошей та сфер впливу. Адже економічна ситуація в Росії дуже складна, коштів бракує, націоналізація підприємств триває.

Перерозподіл почався з азербайджанської діаспори, в якої вирішили забрати гроші. Але також треба звернути увагу на поведінку Алієва. Він показав, що може закрити російськомовні школи, затримав 40 росіян.

Ще важливішим є арешт двох працівників ФСБ, які працювали під прикриттям пропагандистів. Колись це навіть складно було уявити.

Алієв вдарив по ФСБ, вдарив особисто по Путіну. Тепер очільнику Кремля треба якось відповісти. Він не може показати слабкість, бо силовики подумають, що диктатор не може їх захистити. Це небезпека для Путіна,

– наголосив Демченко.

Від цього залежить доля його влади та всього режиму. Ба більше, навіть життя Путіна залежить від того, як його охороняють. Тож зараз ситуація критична. Але найбільше очільник Кремля боїться не Алієва, а Реджепа Ердогана. Він може підсилити Азербайджан і почати конфронтацію з Росією.

Зауважимо, у Кремлі відреагували на рішення Азербайджану скасувати низку культурних заходів та візитів, які були пов'язані з Росією. Дмитро Песков назвав це "демаршем Баку". Він додав, що варто продовжувати роботу для з'ясування "характеру таких подій".