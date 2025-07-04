Международник Александр Демченко рассказал 24 Каналу, что Азербайджан имеет общую армию с Турцией. Даже можно представить сценарий по которому турецкая армия зайдет в Крым в роли "миротворцев".

К теме "Баку за 3 дня": почему в России заговорили о "силовом сценарии" против Азербайджана

В чем главная опасность для Путина

В таком случае российской армии не останется ничего другого, как бежать. Учитывая все это, понятно, что Путин боится вступать в прямой конфликт с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, потому что его поддерживает Турция.

Глава Кремля понимает, что сейчас все его силы воюют против Украины, поэтому нет факторов сдерживания, чтобы сопротивляться даже Азербайджану,

– отметил Александр Демченко.

Причинами обострения ситуации называют проблему с мигрантами. В России очень жестоко относятся к другим национальностям, в частности узбекам, таджикам, киргизам. Теперь взялись за Азербайджан. Двух людей замучили до смерти.

Но ситуацию можно проанализировать глубже. Скорее всего, приказ взяться за азербайджанцев поступил сверху. Возможно, так Путин хотел отомстить Алиеву за ситуацию со сбитым Россией пассажирским самолетом. Тогда российский диктатор был вынужден извиняться.

На самом деле идет большое распределение потоков. Азербайджанский бизнес, диаспора сидят на очень больших денежных потоках внутри России. Говорится о близких людях к Путину. Более того, они отвечали за коммуникацию с Дональдом Трампом,

– сказал Александр Демченко.

Возможно, сейчас Путин мстит за то, что не все получилось хорошо во взаимодействии с президентом США. Или просто идет большое перераспределение денег и сфер влияния. Ведь экономическая ситуация в России очень сложная, средств не хватает, национализация предприятий продолжается.

Перераспределение началось с азербайджанской диаспоры, у которой решили забрать деньги. Но также надо обратить внимание на поведение Алиева. Он показал, что может закрыть русскоязычные школы, задержал 40 россиян.

Еще важнее арест двух работников ФСБ, которые работали под прикрытием пропагандистов. Когда-то это даже сложно было представить.

Алиев ударил по ФСБ, ударил лично по Путину. Теперь главе Кремля надо как-то ответить. Он не может показать слабость, потому что силовики подумают, что диктатор не может их защитить. Это опасность для Путина,

– подчеркнул Демченко.

От этого зависит судьба его власти и всего режима. Более того, даже жизнь Путина зависит от того, как его охраняют. Поэтому сейчас ситуация критическая. Но больше всего глава Кремля боится не Алиева, а Реджепа Эрдогана. Он может усилить Азербайджан и начать конфронтацию с Россией.

Заметим, в Кремле отреагировали на решение Азербайджана отменить ряд культурных мероприятий и визитов, которые были связаны с Россией. Дмитрий Песков назвал это "демаршем Баку". Он добавил, что стоит продолжать работу для выяснения "характера таких событий".