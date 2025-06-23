База США у Катарі не зазнала ураження після атаки Ірана, – ЗМІ

Іран атакував базу США у Катарі у понеділок, 23 червня. ЗМІ, посилаючись на чиновників, пишуть, що вона не зазнала ураження.

Ціллю Ірану була авіабаза Аль-Удейд – найбільший американський військовий об'єкт на Близькому Сході.

Вона служить регіональною штаб-квартирою Центрального командування США.

Там розміщено близько 10 000 військовослужбовців.

США використовують Аль-Удейд з перших днів після терактів 11 вересня. Тоді там вони розмістили літаки для атак на Талібан та Аль-Каїду в Афганістані.

А через 2 роки ця авіабаза стала головним центром повітряних операцій США в регіоні.

