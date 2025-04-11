У The Times розкрили роль Британії в допомозі Україні та назвали ім'я того, хто "врятував Київ"

В Україні за зачиненими дверима британських воєначальників називають "мозком антипутінської коаліції", до якої належать Велика Британія, США та десятки інших країн-союзників.

Одну з операцій українських військ у 2023 році назвали на честь тодішнього міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Яку роль відіграла Британія

Видання пише, що участь Лондона у підтримці Києва залишалася значною мірою прихованою, зокрема йдеться про складання планів бойових дій і збір життєво важливих розвідувальних даних про росіян. У матеріалі йдеться, що значення Британії у війні є "набагато глибшим, ніж здається".

За даними The Times, колишнього міністра оборони Британії Бена Воллеса, який очолював відомство в Лондоні з 2019 по 2023 рік, називають "людиною, яка врятувала Київ", оскільки Воллес відіграв провідну роль в отриманні Україною необхідної зброї в перші дні великої війни.

На початку літа 2023 року, коли українська армія розпочала свій довгоочікуваний "весняний наступ", кодова назва однієї вирішальної операції була не на честь відомого українського діяча чи місця, а на честь британського політика – Воллес,

– ідеться у статті.

Крім того, як з'ясували журналісти, Британія утримувала складні відносини Києва і Вашингтона від початку повномасштабного вторгнення. Також Лондон щонайменше двічі таємно відправляв військових в Україну для навчання ЗСУ використанню ракет NLAW і Storm Shadow.

До слова, також видання пише, що британські генерал-лейтенанти Ролі Вокер і Чарлі Стікленд допомагали планувати контрнаступ 2023 року. Британці радили Україні починати якомога раніше. Зазначається, що на той час у ЗСУ було стільки зброї, скільки у британської армії.