Так, ексміністра оборони Британії Бена Воллеса вважають "людиною, яка врятувала Київ", адже саме він відіграв головну роль в отриманні Україною необхідної зброї у перші дні повномасштабної війни, передає 24 Канал із посиланням на The Times.

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Кілька фактів про війну, які ніхто не знав

Встановлено, що Лондон щонайменше двічі таємно відправляв своїх військових в Україну для навчання Сил оборони використанню ракет NLAW і Storm Shadow.

Зазначається, що британські генерал-лейтенанти Ролі Вокер і Чарлі Стікленд допомагали планувати контрнаступ 2023 року. Британці радили Україні починати якомога раніше. Видання пише, що на той час у ЗСУ було стільки зброї, скільки у британської армії. Проте Київ вирішив перенести контрнаступ з березня на травень – червень в очікуванні нових поставок озброєння. Це дало час росіянам окопатися.

Також союзники радили завдавати удар в одну точку, втім, Сирський переконав Зеленського в необхідності розосередити сили і завдати ударів одночасно на Донеччині та Півдні. Через, що, пише видання The Times, вирішальний удар так і не був завданий. Це викликало негативну реакцію в американців. Вони були розчаровані повільним просуванням українського війська.

Українці, натомість, стверджували, що, попри достатню кількість техніки, союзники недооцінили рівень російської оборони, а також не врахували реалій сучасного ведення бойових дій. Шлях був буквально всіяний російськими мінами, а під час розмінування існував ризик ураження від російських БпЛА.

Тодішній головнокомандувач Валерій Залужний намагався зменшити напруження у стосунках з американцями. Він пояснював, що українські солдати недостатньо молоді. Їм 30 – 40 років, а не 20. Крім того, вони недостатньо досвідчені – деякі перебували на фронті менше тижня. Такі заяви дратували американців, і відносини між США та Україною погіршилися: американці були розчаровані Залужним, а він – ними.

Тоді британці виступили у ролі посередників і миротворців у складних відносинах між Вашингтоном і Києвом. У підсумку у серпні Залужний, британський адмірал Радакін та командувач військ США в Європі Каволі зустрілися на польсько-українському кордоні й обговорили плани контрнаступу, спланували дії на зиму та наступний рік.

Також The Times розповіло, що Курську операцію 2024 року Київ планував самостійно, не повідомляючи про це американську сторону та інших союзників. Українці побоювалися витоку інформації до Москви, як це сталося у квітні 2023 року перед контрнаступом у Запорізькій області.