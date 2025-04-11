Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Чому 2025 рік – критичний для України

Цікаво, що Піт Гегсет усе ж бере участь у зустрічі. Раніше повідомлялося, що Америка не тільки не буде головувати на "Рамштайні", але й узагалі пропустить засідання уперше за 26 таких заходів.

Під час виступу перед членами Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Гілі висловився за продовження підтримки нашої держави.

2025 рік є критичним для війни в Україні, і це критичний момент. Ми стоїмо з вами в боротьбі, і ми стоїмо з вами в мирі,

– сказав він.

А тому слід подивитися, що партнери можуть дати Києву.

"Наше завдання як міністрів оборони – передати термінову військову допомогу українським бійцям. Сьогодні ми пообіцяємо ще мільярди", – пообіцяв міністр.

Цього дня стало відомо, що Німеччина передасть Україні ще 4 системи ППО IRIS-T і 30 ракет для Patriot.