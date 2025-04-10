У розмові з 24 Каналом радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк відреагував на зміну позиції Вашингтону щодо участі у "Рамштайні". Зазначимо, що засідання відбудеться 11 квітня у Брюсселі під головуванням Великої Британії та Німеччини.

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Як змінилася позиція США

Попри м'якшу стратегію щодо Росії, Сполучені Штати не залишаться поза війною в Україні. До того ж радник голови ОП переконаний, що американцям точно доведеться ухвалювати відповідні рішення щодо Кремля. Тому що сьогодні Росія абсолютно свідомо б'є виключно по репутації Штатів, не виконуючи навіть двосторонні домовленості.

Сполучені Штати достатньо агресивно поводяться на глобальному ринку, але все ж таки вони приходять до розуміння, що вороги є вороги, а союзники є союзники. Європа є ключовим партнером Сполучених Штатів, а Україна – репутаційний партнер США. Водночас Росія ворог Штатів,

– мовив Подоляк.

Адміністрація Трампа спробувала повністю змінити підхід до війни. США обрали тактику діалогу з Росією, знизивши агресивність риторики. Втім, у відповідь отримали від Кремля свідоме приниження репутації Трампа.

Росія не зацікавлена в припиненні вогню та мирі. Кремль хоче, щоб Сполучені Штати виглядали комедійно в рамках цієї війни,

– додав радник голови ОПУ.

Тільки Україна зацікавлена в тому, щоб Сполучені Штати виглядали домінантно над Росією. Й тільки Європа зацікавлена в справедливому партнерстві зі Сполученими Штатами. Команда Трампа починає прагматично дивитись на те, що відбувається. Тому американці будуть присутні в логістично-координаційних діях щодо війни та різних форматах допомоги Україні.

До слова, раніше повідомлялося, що міністр Гегсет узагалі не братиме участі у "Рамштайні".