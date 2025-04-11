Окупанти, за даними ISW, мали успіхи біля Торецька та Покровська. Основні висновки дослідників переказує 24 Канал.
До теми Ворог окупував Олександропіль та просунувся біля інших селищ: оновлена мапа DeepState
Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 11 квітня
- 10 квітня російські війська продовжили наземні штурми в районі кордону країн між Курською та Сумською областями, але не підтвердили просувань. У Бєлгородській області тривали обмежені обстріли.
- Наступальні дії росіян на Харківському напрямку не призвели до успіху, як і на Борову, Лиман та Куп'янськ. Так само це стосується Сіверського напрямку.
- Активні бої навколо міста Часів Яр спричинили просування обох армій. Геолокаційні кадри від 10 квітня показують, що ЗСУ незначно просунулися вздовж вулиці Центральна в місті, а росіяни – вулицею Привокзальна.
Бойові дії в Україні та Росії за 10 квітня / Карти ISW
- Російські сили просунулися приблизно на 4 кілометри на Торецькому напрямку (вздовж траси Т-0516 Торецьк – Костянтинівка до Неліпівки, що на північний схід від Торецька та на південь від Костянтинівки), але, ймовірно, не утримують стійких позицій.
- І ще російські війська просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри свідчать, що вони зайшли в південну та західну Лисівку, що на південний схід від Покровська.
- На Курахівському напрямку підтверджених змін не було, так само навколо Великої Новосілки та в західній частині Запорізької області. Обмежені наступальні дії на Дніпровському (Херсонському) напрямку успіху окупантам не принесли.
У звіті за попередню добу ISW також писав, що під Торецьком та Покровськом тривали запеклі бої, але тоді мовилося, що обидві армії мали успіхи. Окрім того, окупаційні війська просувалися в районах Куп'янська, Лимана та на заході Запорізької області.