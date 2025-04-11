Окупанти, за даними ISW, мали успіхи біля Торецька та Покровська. Основні висновки дослідників переказує 24 Канал.

До теми Ворог окупував Олександропіль та просунувся біля інших селищ: оновлена мапа DeepState

Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 11 квітня

10 квітня російські війська продовжили наземні штурми в районі кордону країн між Курською та Сумською областями, але не підтвердили просувань. У Бєлгородській області тривали обмежені обстріли.

між Курською та Сумською областями, але не підтвердили просувань. У Бєлгородській області тривали обмежені обстріли. Наступальні дії росіян на Харківському напрямку не призвели до успіху, як і на Борову, Лиман та Куп'янськ. Так само це стосується Сіверського напрямку.

напрямку не призвели до успіху, як і на Борову, Лиман та Куп'янськ. Так само це стосується Сіверського напрямку. Активні бої навколо міста Часів Яр спричинили просування обох армій. Геолокаційні кадри від 10 квітня показують, що ЗСУ незначно просунулися вздовж вулиці Центральна в місті, а росіяни – вулицею Привокзальна.

Бойові дії в Україні та Росії за 10 квітня / Карти ISW

Російські сили просунулися приблизно на 4 кілометри на Торецькому напрямку (вздовж траси Т-0516 Торецьк – Костянтинівка до Неліпівки, що на північний схід від Торецька та на південь від Костянтинівки), але, ймовірно, не утримують стійких позицій.

напрямку (вздовж траси Т-0516 Торецьк – Костянтинівка до Неліпівки, що на північний схід від Торецька та на південь від Костянтинівки), але, ймовірно, не утримують стійких позицій. І ще російські війська просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри свідчать, що вони зайшли в південну та західну Лисівку, що на південний схід від Покровська.

напрямку. Геолокаційні кадри свідчать, що вони зайшли в південну та західну Лисівку, що на південний схід від Покровська. На Курахівському напрямку підтверджених змін не було, так само навколо Великої Новосілки та в західній частині Запорізької області. Обмежені наступальні дії на Дніпровському (Херсонському) напрямку успіху окупантам не принесли.

Підсумовуючи свій звіт, Інститут вивчення війни зазначив, що українські війська просунулися біля Часового Яру, а російські – там само, а також біля Торецька та Покровська.

У звіті за попередню добу ISW також писав, що під Торецьком та Покровськом тривали запеклі бої, але тоді мовилося, що обидві армії мали успіхи. Окрім того, окупаційні війська просувалися в районах Куп'янська, Лимана та на заході Запорізької області.