Оккупанты, по данным ISW, имели успехи возле Торецка и Покровска. Основные выводы исследователей пересказывает 24 Канал.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 11 апреля

10 апреля российские войска продолжили наземные штурмы в районе границы стран между Курской и Сумской областями, но не подтвердили продвижений. В Белгородской области продолжались ограниченные обстрелы.

между Курской и Сумской областями, но не подтвердили продвижений. В Белгородской области продолжались ограниченные обстрелы. Наступательные действия россиян на Харьковском направлении не привели к успеху, как и на Боровую, Лиман и Купянск. Так же это касается Северского направления.

направлении не привели к успеху, как и на Боровую, Лиман и Купянск. Так же это касается Северского направления. Активные бои вокруг города Часов Яр привели к продвижению обеих армий. Геолокационные кадры от 10 апреля показывают, что ВСУ незначительно продвинулись вдоль улицы Центральная в городе, а россияне – по улице Привокзальная.

Боевые действия в Украине и России за 10 апреля / Карты ISW

Российские силы продвинулись примерно на 4 километра на Торецком направлении (вдоль трассы Т-0516 Торецк – Константиновка до Нелиповки, что на северо-восток от Торецка и на юг от Константиновки), но, вероятно, не удерживают устойчивых позиций.

направлении (вдоль трассы Т-0516 Торецк – Константиновка до Нелиповки, что на северо-восток от Торецка и на юг от Константиновки), но, вероятно, не удерживают устойчивых позиций. И еще российские войска продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют, что они зашли в южную и западную Лисовку, что на юго-восток от Покровска.

направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют, что они зашли в южную и западную Лисовку, что на юго-восток от Покровска. На Кураховском направлении подтвержденных изменений не было, так же вокруг Великой Новоселки и в западной части Запорожской области. Ограниченные наступательные действия на Днепровском (Херсонском) направлении успеха оккупантам не принесли.

Подытоживая свой отчет, Институт изучения войны отметил, что украинские войска продвинулись у Часового Яра, а российские – там же, а также у Торецка и Покровска.

В отчете за предыдущие сутки ISW также писал, что под Торецком и Покровском продолжались ожесточенные бои, но тогда шла речь, что обе армии имели успехи. Кроме того, оккупационные войска продвигались в районах Купянска, Лимана и на западе Запорожской области.