Син Трампа врятував дівчину, на яку напав громадянин Росії, – The Times

Молодший син президента США Дональда Трампа врятував дівчину, на яку напали. Кривдником виявився її колишній хлопець, громадянин Росії.

19-річний Беррон Трамп під час відеодзвінка у FaceTime став свідком імовірного нападу на дівчину та негайно звернувся до екстрених служб. Про це пише The Times із посиланням на матеріали Коронного суду Снейрсбрука.

Дивіться також Трамп відреагував на те, що народ України живе без опалення через Росію

Як Беррон Трамп врятував дівчину?

За інформацією суду, Беррон спілкувався з дівчиною онлайн, коли до неї раптово підійшов її колишній хлопець. Чоловік схопив її за волосся та повалив на підлогу – усе це було видно під час відеодзвінка.

Підозрюваним у нападі є 22-річний громадянин Росії Матвєй Румянцев. Прокурори зазначили, що він ревнував дівчину до Беррона Трампа та розлютився після того, як той намагався зв'язатися з нею раніше того ж вечора.

18 січня Беррон зателефонував до служби 999 і повідомив, що знайому йому дівчину просто зараз б'ють. Він наголошував, що це надзвичайна ситуація і що напад відбувався на його очах під час відеозв'язку.

Під час розмови оператор екстреної служби зауважив, що Трамп неохоче відповідає на уточнювальні запитання, та попросив його заспокоїтися та змінити тон. У відповідь Беррон пояснив, що дуже хвилюється, та перепросив за різкість.

Записи з нагрудних камер поліцейських підтверджують, що після прибуття правоохоронців дівчина розповіла про своє спілкування з сином президента США. Вона передзвонила Беррону, і той уже безпосередньо поліцейським пояснив, що бачив момент нападу під час відеодзвінка.

Пізніше у суді дівчина заявила, що швидка реакція Беррона Трампа і його дзвінок до поліції фактично врятували їй життя.

Водночас адвокатка обвинуваченого, Саша Васс Кейсі, поставила ці твердження під сумнів.

Присяжним також повідомили, що потерпіла близько шести місяців перебувала у стосунках із Румянцевим. Вона стверджує, що за цей час він двічі її зґвалтував, зокрема й за кілька годин до приїзду поліції того ж 18 січня.

Захист наполягає, що ці звинувачення є вигаданими, а поведінка дівчини того вечора була агресивною, і чоловік нібито лише намагався її стримати.

Сама ж потерпіла категорично заперечила слова адвокатки, заявивши, що вигадувати таку історію було б ганьбою та зневагою до людей, які справді пережили сексуальне насильство.

Що відомо про Беррона Трампа?