Бессент назвав Путіна воєнним злочинцем, з яким доведеться вести переговори

Міністр фінансів США Скотт Бессент розкритикував "слабкі санкції" адміністрації Байдена проти Росії. Окрім того, посадовець відповів на пряме питання про те, чи вважає він Путіна воєнним злочинцем.

Це сталося під час слухань у Конгресі в середу, 7 травня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Kyiv Post.

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Що заявив Бессент

Один із конгресменів під час слухань запитав у Бессента, чи буде той вести переговори з "військовим злочинцем" Владіміром Путіним. На що міністр сказав, що природа дипломатії полягає в діалозі "з обома сторонами".

Я вважаю, що переговори були потрібні з японцями після Другої світової війни,

– зазначив він.

Окрім того, на пряме запитання, чи вважає він російського президента військовим злочинцем, Бессент відповів: "Так".

Посадовець також розкритикував "слабкі санкції" адміністрації Байдена проти Росії, оскільки вони були націлені лише на нафтові компанії нижчого рівня й встановили верхню межу цін, яка не нібито спрацювала.