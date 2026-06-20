"Маленький вир**ок": Бессент начебто ображав Зеленського і заважав його зустрічі з Трампом

Міністр фінансів США Скотт Бессент радив Дональду Трампу не запрошувати Володимира Зеленського до Білого дому, а також нібито називав українського президента "маленьким виродком", "дитиною з особливими потребами" та "Містером Біном на кокаїні".

Про це йдеться у книзі "Зміна режиму" журналістів The New York Times Меґґі Габерман і Джонатана Свона, яка вийде наступного тижня, пише The Guardian.

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Що відомо про скандальні висловлювання Бессента на адресу Зеленського?

Автори пишуть, що кілька радників Трампа побоювалися, що під час візиту Зеленського до Білого дому може виникнути конфлікт. Очікувалося, що президент України мав підписати угоду про корисні копалини.

Колишній радник з нацбезпеки Майк Волц безуспішно намагався переконати Трампа, що Зеленський мусить приїхати у костюмі. А Бессент, своєю чергою, радив Трампу взагалі не впускати Зеленського до Білого дому без підписаної угоди про корисні копалини.

Я мав справу з цим маленьким виродком. Він хитрий. Він як дитина з особливими потребами для європейців. І поводиться як Містер Бін на кокаїні,

– саме так міністрів фінансів Бессент нібито казав колегам про Зеленського.

Однак зустріч президентів України та США у Білому домі таки відбулася. Вона переросла у справжній скандал. Представники адміністрації Трампа різко критикували Зеленського та звинувачували в невдячності через те, що він хотів для своєї країни гарантій безпеки.

Після зустрічі Бессент заявив Bloomberg, що Зеленський допустив "одну з найбільших дипломатичних помилок" і що він "шокований" його поведінкою в Овальному кабінеті.

У книзі також описується невдала підготовка угоди щодо корисних копалин.

Перед скандалом в Білому домі Бессент відвідав Київ, де зустрівся із президентом України. Їхні переговори супроводжувалися різкими суперечками.

Він нібито звертався до Зеленського зі словами: "Що, чорт забирай, ти хочеш робити?".

Автори вважають, що повідомлення про те, що Бессент дозволяв собі ображати президента України можуть створити незручну ситуацію для адміністрації Трампа.

Втім, на думку журналістів, для самого міністра фінансів найчутливішим моментом може стати те, що він нібито порівнював Трампа зі своїм колишнім босом – мільярдером і донором Демократичної партії Джорджем Соросом, заявляючи, що "вони однакові".