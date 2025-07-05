"Путін знущається над вами й Америкою": у США закликали Трампа озброїти Україну "до зубів"

Пентагон оголосив про призупинення передачі деякої зброї Україні, що викликало занепокоєння серед деяких американських чиновників. Республіканець Дон Бейкон закликав президента США Дональда Трампа переглянути свій підхід.

Окрім цього, він заявив, що політика американського лідера щодо Росії не є ефективною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дона Бейкона.

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Що сказав Бейкон про політику Трампа щодо Росії

Республіканець вважає, що Трампу час змінити свою стратегію щодо Росії.

Пане президенте, ваша політика щодо Росії не працює. Поки ми ведемо переговори, Путін бомбить українські міста. Київ сьогодні – приклад цього,

– написав Бейкон 4 липня.

Він також додав, що американські союзники повинні "озброїти Україну до зубів" та наголосив на необхідності жорсткіших санкцій. Окрім цього, Бейкон заявив, що російський диктатор Володимир Путін знущається не лише з Трампа, а й з Америки.

Варто зазначити, що раніше Трамп висловився про свою нещодавню розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Президент США заявив, що він "дуже розчарований" нею. А також зазначив, що все вказує на небажання очільника Кремля зупинятися та завершувати війну.