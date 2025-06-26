Білий дім рекомендує закрити проєкти з розслідування воєнних злочинів в Україні

Білий дім пропонує припинити фінансування майже двох десятків програм, які займаються розслідуванням воєнних злочинів у різних країнах коштом США.

Відповідний лист з пропозиціями припинити фінансування низки програм отримав Державний департамент США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

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Що саме рекомендує Білий дім

Агентство, посилаючись на три джерела, повідомляє, що серед програм, які у США хочуть закрити, є й кілька таких, які реалізують проєкти з притягнення до відповідальності за воєнні злочини, здійснені Росією в Україні.

Зокрема, йдеться про проєкт Global Rights Compliance. Відомо, що він сприяє збору доказів здійснених воєнних злочинів і злочинів проти людяності по всій Україні, таких як сексуальне насильство і катування.