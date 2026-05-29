Божевілля, яке стане кінцем Лукашенка: Келлог оцінив можливості Білорусі напасти на Україну

Кіту Келлогу поставили питання, яке турбує багатьох українців останнім часом. А саме – чи спробує Лукашенко напасти на Україну.

Про це ішлося під час Black Sea Security Forum в Одесі. Келлог долучився онлайн.

Чи нападе Білорусь на Україну в 2026 році?

Келлог пригадав свою поїздку в Білорусь влітку 2025 року, коли США змогли звільнити політичних в'язнів.

Я думаю, що Лукашенко, якби вирішив зробити щось подібне, повівся б абсолютно нерозумно. Це було би божевіллям, бо, на мою думку, його сили зазнали б поразки. У нього вже є внутрішні розбіжності,

– висловився колишній спецпредставник Трампа по Україні.

Келлог додав: Лукашенко дуже близький до Путіна та нарощує військову присутність у власній країні.

"Суть цього нарощування, на мою думку, полягає не стільки в тому, що загроза для них походить з заходу, скільки в потенційному конфлікті, і я б не надто переймався цим. Ви чуєте, як про це говорять, але я думаю, що коли справа дійде до переговорів з ним, якщо на нього чинитимуть тиск, щоб він це зробив, я думаю, це, ймовірно, буде кінець Лукашенка, якого ми знаємо, бо я вважаю, що його сили не можуть протистояти українським військам, а також на північному напрямку", – пояснив генерал.

За словами Келлога, Білорусі було би напрочуд нерозумно нападати на Україну.

Я знаю, що це один із найперших маршрутів до Києва, але я не бачу в цьому перспективи,

– завершив він.

Цікаво, що сам Лукашенко заперечує плани нападу на Україну. Переказуючи нещодавню розмову з Макроном, білоруський диктатор сказав, що думає наперед і усвідомлює можливі наслідки.