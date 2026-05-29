Об этом шла речь во время Black Sea Security Forum в Одессе. Келлог присоединился онлайн.

Смотрите также Дрон России атаковал Румынию: почему не сработала ПВО Альянса и какие последствия будут для Кремля

Нападет ли Беларусь на Украину в 2026 году?

Келлог вспомнил свою поездку в Беларусь летом 2025 года, когда США смогли освободить политических заключенных.

Я думаю, что Лукашенко, если бы решил сделать что-то подобное, повел бы себя совершенно глупо. Это было бы безумием, потому что, по моему мнению, его силы потерпели бы поражение. У него уже есть внутренние разногласия,

– высказался бывший спецпредставитель Трампа по Украине.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Келлог добавил: Лукашенко очень близок к Путину и наращивает военное присутствие в собственной стране.

"Суть этого наращивания, по моему мнению, заключается не столько в том, что угроза для них происходит с запада, сколько в потенциальном конфликте, и я бы не слишком беспокоился об этом. Вы слышите, как об этом говорят, но я думаю, что когда дело дойдет до переговоров с ним, если на него будут оказывать давление, чтобы он это сделал, я думаю, это, вероятно, будет конец Лукашенко, которого мы знаем, потому что я считаю, что его силы не могут противостоять украинским войскам, а также на северном направлении", – пояснил генерал.

По словам Келлога, Беларуси было бы очень глупо нападать на Украину.

Я знаю, что это один из первых маршрутов в Киев, но я не вижу в этом перспективы,

– завершил он.

Интересно, что сам Лукашенко отрицает планы нападения на Украину. Пересказывая недавний разговор с Макроном, белорусский диктатор сказал, что думает наперед и осознает возможные последствия.