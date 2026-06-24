Путін хоче відкрити другий фронт: Росія намагається втягнути Білорусь у війну, – WSJ

Росія намагається посилити вплив на Білорусь та отримати додаткові можливості для реалізації військових планів проти України. Для цього Москва дедалі активніше тисне на режим Олександра Лукашенка.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Чого хоче домогтися Росія?

За даними WSJ, від початку 2026 року Кремль посилив тиск на Мінськ, оскільки там вважають. що на тлі уповільнення наступу на Донбасі необхідно створювати нові осередки напруги, використовуючи для цього територію Білорусі.

За словами американських та європейських чиновників, Росія наразі розглядає, зокрема, можливість регулярного запуску безпілотників по українських цілях з білоруської території, як це, нагадаємо, було ще у 2022 році.

Ба більше, повідомляють, що Кремль може прагнути розширити потенційну лінію бойових дій у напрямку західних областей України, і таким чином змусити Київ перекидати туди додаткові резерви з інших ділянок фронту.

Зазначається, що Білорусь може стати плацдармом для гібридних операцій проти країн НАТО. Москва може використовувати такі дії для перевірки реакції Альянсу, а також спроб послабити міжнародну підтримку стосовно України.

The Wall Street Journal нагадує, що торік російські БпЛА вже фіксували в повітряному просторі Польщі. За словами джерел, надалі подібні інциденти можуть стати не поодинокими випадками, а частиною системної стратегії Росії.

Одним із головних важелів впливу Москви на Мінськ залишається, наприклад, фінансова залежність білоруського режиму. За даними джерел, Кремль активно використовує економічний тиск для просування власних інтересів.

За даними співрозмовників видання, значну частину переговорів із білоруським керівництвом переважно веде посол Росії у Білорусі Борис Гризлов, який має безпосередній контакт з диктатором Олександром Лукашенком.

Згідно з оприлюдненою інформацією, одним із ключових аргументів російської сторони у відновідних контактах нібито є можливість вищезгаданого скорочення фінансової підтримки, від якої значною мірою залежить Мінськ.

Яка наразі ситуація?

Нагадаємо, хаступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушка повідомив українську сторону про те, що Олександр Лукашенко повністю перетворює власну країну на військову платформу для Росії.

Раніше Володимир Зеленськиий заявив, що розвідка зафіксувала у Білорусі обладнання, яке допомагає Москві завдавати ударів дронами по території України. Він також вказав на зростання постачання пального для Росії.

Водночас Олександр Лукашенко знову запевняє, що Білорусь не братиме прямої участі у війні. Такі заяви лунають на тлі розмов про можливий тиск Кремля на Мінськ і спроб Росії використати територію країни для провокацій.