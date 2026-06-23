Військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко пояснив 24 Каналу, що Росія насправді не може захистити Білорусь, бо не здатна вберегти навіть власні території.

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Чи стане Білорусь розмінною монетою у грі Кремля?

Білорусь геополітично важлива для Росії насамперед як інструмент залякування Заходу – через своє географічне розташування.

Те, що каже Лавров, – просто слова. Хай спершу спробують захистити власні НПЗ. Вони не можуть захистити НПЗ у Тюмені, Москві чи Новокуйбишевську. То як вони захистять територію, для ударів по якій навіть не потрібні deep strike? Тож очевидно, що це просто демонстративні заяви для підтримки "непохитності" союзницьких зобов’язань,

– зауважив Мусієнко.

Якби Росія справді хотіла захищати Білорусь, то не підставляла б її ядерною зброєю, якою хизується Лукашенко. План Кремля, що у разі тактичного ядерного удару з території Білорусі НАТО розтрощило б її військовий потенціал. Велику війну проти Заходу Росія після цього навряд чи б почала, а ескалація мала б змусити Захід зважати на вимоги Кремля.

Також для росіян важлива підтримка інфраструктурних військових спроможностей для агресії проти України: йдеться про ретранслятори й антени, які підвищують ефективність російських дронів та підтримують постійну напругу на східному фланзі НАТО.

"Якщо ці ретранслятори не вимкнуть, наші потенційні дії – це демонстрація готовності діяти, зокрема превентивно. Це сигнал Росії й Білорусі, що ми знаємо про їхні плани розтягнути нашу лінію оборони та провести наступ з території Білорусі. І щойно зросте військова активність, що свідчитиме про намір штурмових дій – Сили оборони дадуть відповідь", – сказав Мусієнко.

Що ще відомо про роль Білорусі у планах РФ: дивіться у відео