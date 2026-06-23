Колишній віцепрезидент "Газпромбанку", молодший сержант ЗСУ Ігор Волобуєв в ефірі 24 Каналу розповів про рух "Чорна іскра", який діє на території Росії. За його словами, це не масовий бунт усієї країни, а радикалізований прошарок людей, яких сам Путін своїм утриманням влади довів до підпільної боротьби.

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"Чорна іскра" як наслідок путінської диктатури

Рух "Чорна іскра" в Росії став публічно відомим лише приблизно місяць тому, хоча сам він, за словами Волобуєва, існує значно довше. Йдеться не про всю Росію і не про масовий бунт у масштабах країни, а про людей, які не прийняли путінську систему й поступово перейшли до підпільної боротьби.

Це дуже прогресивні люди. Не можна казати, що це вся Росія, але це цивілізовані люди,

– зазначив Волобуєв.

На його думку, Путін сам створив умови для радикалізації такого прошарку. Якби він не тримався за владу кривавими методами понад два десятиліття, ці люди могли б залишатися частиною політичного процесу. Натомість диктатура, репресії й війна фактично витіснили їх у підпілля.

Людей змусили взятися за зброю. Їх змусили радикалізуватися,

– сказав молодший сержант ЗСУ.

Основу цього руху, за його словами, становлять переважно представники середнього класу. Тепер процес уже важко зупинити: "Чорна іскра" перетворюється на структуру, яка може стати основою для ширшого спротиву всередині Росії.

Чорна іскра" – це незворотний процес у Росії. Я б назвав його плацдармом для озброєного бунту не в одному місці, а одразу в кількох,

– наголосив Волобуєв.

Тож ідеться не просто про поодинокі акції невдоволення. У Росії формується підпільний рух, який уже бачить своєю метою боротьбу з Путіним на міжнародно визнаній території самої Росії.

Як "Чорна іскра" вийшла в публічний простір?

За словами Волобуєва, "Чорна іскра" почала діяти ще минулого року, орієнтовно влітку, але довгий час залишалася майже невідомою. У 2026 році всередині руху вирішили, що їм потрібен публічний представник, який зможе говорити про їхню діяльність і пояснювати, що відбувається на території Росії.

Вони самі були ініціаторами того, щоб у них з'явився публічний представник. Вони вибрали саме мене,

– розповів Волобуєв.

Після цього про рух почали дізнаватися значно більше людей. Кількість звернень до "Чорної іскри" зросла, а охочі пропонують різні формати співпраці – від участі в діях до передачі чутливої інформації. Волобуєв також розділяє "Чорну іскру" та рух "Атеш". За його словами, "Атеш" працює на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму, Донецькій та Луганській областях. Натомість "Чорна іскра" діє саме на міжнародно визнаній території Росії.

Атеш працює на тимчасово окупованих територіях. А ця організація створена для боротьби з Путіним на території, яка міжнародно визнана,

– пояснив молодший сержант ЗСУ.

Така публічність уже допомагає руху розширювати контакти, але його діяльність усе одно залишається підпільною. Йдеться не про відкриті протести, які російський режим швидко придушує, а про мережу людей, готових діяти непублічно й шукати різні способи спротиву путінській системі.

Від локомотивів до корабля в Каспійському морі

"Чорна іскра" діє як самостійний підпільний рух усередині Росії. Україна, за словами Волобуєва, не керує його діяльністю і не має стосунку до створення організації, хоча певна взаємодія із Силами оборони України інколи може відбуватися. Деталі такої співпраці він не розкриває, але пояснює, що її не варто зводити лише до далекобійних ударів чи передачі координат.

Мова не завжди йде про далекобійні удари. Там є різні варіанти,

– зазначив молодший сержант ЗСУ.

Серед великих акцій, які пов'язують із рухом, Волобуєв назвав системне знищення залізничних локомотивів. За його словами, від початку року йдеться вже про десятки спалених або пошкоджених локомотивів на суму понад 50 мільйонів доларів. Також він заявив про підриви трьох магістральних газопроводів: двох у Ленінградській області біля Санкт-Петербурга та одного в Псковській області. Ці газогони, за його словами, використовувалися не лише для цивільних потреб.

Цими газогонами також постачали газ для величезних військових об'єктів,

– сказав Волобуєв.

Ще одну акцію він пов'язав із Каспійським морем. За його словами, у середині травня учасники руху потопили малий артилерійський корабель класу "Буян", вартість якого оцінюється більш ніж у 100 мільйонів доларів.

Це про масштаби. Ці акції вони проводили самостійно,

– підсумував він.

Волобуєв не став розкривати, як саме рух може отримувати або передавати інформацію. Водночас він пояснив, що участь у спротиві не завжди означає безпосередню дію на об'єкті: людина може мати чутливі дані й передати їх підпіллю.

Волобуєв пояснив, хто стоїть за рухом Чорна іскра: дивіться відео