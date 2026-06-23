Бывший вице-президент "Газпромбанка", младший сержант ВСУ Игорь Волобуев в эфире 24 Канала рассказал о движении "Черная искра", действующем на территории России. По его словам, это не массовый бунт всей страны, а радикализированная группа людей, которых сам Путин своим удержанием власти довел до подпольной борьбы.

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"Черная искра" как следствие путинской диктатуры

Движение "Черная искра" в России стало публично известным лишь примерно месяц назад, хотя само оно, по словам Волобуева, существует гораздо дольше. Речь идет не обо всей России и не о массовом бунте в масштабах страны, а о людях, которые не приняли путинскую систему и постепенно перешли к подпольной борьбе.

Это очень прогрессивные люди. Нельзя говорить, что это вся Россия, но это цивилизованные люди,

– отметил Волобуев.

По его мнению, Путин сам создал условия для радикализации такого слоя населения. Если бы он не удерживался у власти кровавыми методами более двух десятилетий, эти люди могли бы оставаться частью политического процесса. Вместо этого диктатура, репрессии и война фактически вытеснили их в подполье.

Людей заставили взяться за оружие. Их заставили радикализироваться,

– сказал младший сержант ВСУ.

Основу этого движения, по его словам, составляют преимущественно представители среднего класса. Теперь процесс уже трудно остановить: "Черная искра" превращается в структуру, которая может стать основой для более широкого сопротивления внутри России.

"Черная искра" — это необратимый процесс в России. Я бы назвал его плацдармом для вооруженного бунта не в одном месте, а сразу в нескольких,

– подчеркнул Волобуев.

Поэтому речь идет не просто об единичных акциях недовольства. В России формируется подпольное движение, которое уже ставит своей целью борьбу с Путиным на международно признанной территории самой России.

Как "Черная искра" вышла в публичное пространство?

По словам Волобуева, "Черная искра" начала действовать ещё в прошлом году, ориентировочно летом, но долгое время оставалась практически неизвестной. В 2026 году внутри движения решили, что им нужен публичный представитель, который сможет рассказывать об их деятельности и объяснять, что происходит на территории России.

Они сами выступили инициаторами того, чтобы у них появился публичный представитель. Они выбрали именно меня,

– рассказал Волобуев.

После этого о движении начали узнавать гораздо больше людей. Количество обращений в "Чёрную искру" возросло, а желающие предлагают различные форматы сотрудничества — от участия в акциях до передачи конфиденциальной информации. Волобуев также проводит разграничение между "Чёрной искрой" и движением "Атеш". По его словам, "Атеш" работает на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму, Донецкой и Луганской областях. "Черная искра" же действует именно на международно признанной территории России.

"Атеш" работает на временно оккупированных территориях. А эта организация создана для борьбы с Путиным на территории, которая признана на международном уровне,

– пояснил младший сержант ВСУ.

Такая публичность уже помогает движению расширять контакты, но его деятельность все равно остается подпольной. Речь идет не об открытых протестах, которые российский режим быстро подавляет, а о сети людей, готовых действовать незаметно и искать различные способы сопротивления путинской системе.

От локомотивов до корабля в Каспийском море

"Черная искра" действует как самостоятельное подпольное движение внутри России. Украина, по словам Волобуева, не руководит его деятельностью и не имеет отношения к созданию организации, хотя определенное взаимодействие с Силами обороны Украины иногда может иметь место. Детали такого сотрудничества он не раскрывает, но объясняет, что его не стоит сводить только к ударам на большие расстояния или передаче координат.

Речь не всегда идет о дальних ударах. Есть разные варианты,

– отметил младший сержант ВСУ.

Среди крупных акций, которые связывают с движением, Волобуев назвал систематическое уничтожение железнодорожных локомотивов. По его словам, с начала года речь идет уже о десятках сожженных или поврежденных локомотивов на сумму более 50 миллионов долларов. Также он сообщил о подрывах трех магистральных газопроводов: двух в Ленинградской области под Санкт-Петербургом и одного в Псковской области. Эти газопроводы, по его словам, использовались не только для гражданских нужд.

По этим газопроводам также поставлялся газ для огромных военных объектов,

– сказал Волобуев.

Еще одну акцию он связал с Каспийским морем. По его словам, в середине мая участники движения потопили малый артиллерийский корабль класса "Буян", стоимость которого оценивается более чем в 100 миллионов долларов.

Речь идет о масштабах. Эти акции они проводили самостоятельно,

– подытожил он.

Волобуев не стал раскрывать, как именно движение может получать или передавать информацию. В то же время он пояснил, что участие в сопротивлении не всегда означает непосредственное действие на объекте: человек может обладать конфиденциальными данными и передать их подполью.

Волобуев объяснил, кто стоит за движением "Черная искра": смотрите видео