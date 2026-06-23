Удары Украины становятся критическими для россиян, нам уже удалось существенно ограничить возможности Кремля по продаже нефти и газа. Впрочем, переговорный процесс пока приостановлен, а Кремль по-прежнему требует выполнения своих условий, в частности отказа от территорий.

На этом фоне непонятной остается позиция США, ведь соглашение с Ираном так и не заработало, поэтому вопрос Украины до сих пор не стоит на повестке дня. Присоединится ли Трамп к процессу, когда Путин может быть готов прекратить войну, и на какие шаги он пойдет, в конце концов оказавшись в безвыходном положении – читайте в эксклюзивном интервью для 24 Канала с украинско-британским политологом Аленой Глывко.

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Имеют неоценимый эффект: изменят ли удары по НПЗ ход войны?

Украина продолжает наносить успешные удары по нефтеперерабатывающим заводам и инфраструктуре России. Мы уже видим последствия в виде дефицита топлива, перебоев в логистике и усиления давления на оккупированный Крым и Москву. Когда эти события станут действительно критическими для России и смогут ли они в конечном итоге изменить ход войны?

Я считаю, что удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре уже дают ощутимый эффект. Сегодня трудно предсказать, сколько еще понадобится времени, учитывая интенсивность и количество боеприпасов, которыми располагает Украина.

Но Киеву уже удалось значительно ограничить возможности России по добыче и продаже нефти. Особенно с учетом того, что война в Иране привела к росту цен на нефть. Это увеличило доходы России от продажи сырой нефти, а также санкционированной нефти, которую поставляли в Индию, Китай и другие страны, вплоть до Европы.

Одни только усилия Украины в этом плане, в частности способность наносить удары на большие расстояния вглубь России, а также ближе к Санкт-Петербургу и Москве, которые мы наблюдаем в последнее время, – уже дают неоценимый эффект.

Только за май 2026 года цифры показывают: доходы России от нефти упали на 710 миллионов долларов. Это на 10% ниже их месячного плана. Поэтому, бесспорно, это оказывает огромное влияние, особенно с учетом высоких цен на нефть, с которыми мы сейчас имеем дело.



Атака на Московский НПЗ 18 июня / Скриншот из видео

Есть два игрока: что именно определит будущее переговоров Украины, России и США?

Вы упомянули Иран и цены на нефть. Считаете ли вы, что после заключения соглашения между США и Ираном стратегический фокус Вашингтона может вновь сместиться в сторону Украины? Если да, то как этот сдвиг будет выглядеть на практике?

Я думаю, мы точно можем на это надеяться, хотя переговоры с Россией при посредничестве США зашли в тупик. Это заставило европейских партнеров Украины активизироваться и добровольно присоединиться к переговорам.

Мы слышали подобные сигналы из Кремля, в которых утверждалось, что к переговорам должны присоединиться фактически вассалы России – вроде бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который много лет работал в "Газпроме". По сути, в этих переговорах должны участвовать российские ставленники. Европа, конечно, отвергла все эти варианты.

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На самом деле, когда я разговаривала с некоторыми своими контактами в Брюсселе, они даже говорили, что это осталось в Брюсселе совершенно незамеченным. Никто даже не обратил на это внимания. Они рассматривают возможность оказать большее влияние на эти переговоры. Главными сторонниками этого движения являются, конечно, Финляндия и её президент, который является решительным сторонником Украины. Он стремится положить конец этому конфликту и также является другом Трампа.

Что касается Соединённых Штатов, то мы можем надеяться, что они вновь присоединятся к переговорам, что их внимание сместится. Конечно, мы говорим об этом осторожно, поскольку позиция США до сих пор не была особо проукраинской. В последнее время она даже не была нейтральной, с некоторыми весьма странными и очевидными преимуществами, которые американцы предоставляли России – агрессору в этой войне.

Но я действительно считаю, что со стратегической точки зрения внимание вновь переключится на Украину, если и когда война с Ираном закончится или будет заключено какое-либо перемирие. Однако здесь следует учесть два фактора.

Во-первых, меморандум о взаимопонимании с Ираном не обязательно является соглашением о перемирии и отнюдь не является мирным соглашением. В настоящее время это решение подвергается жесткой критике со стороны американского истеблишмента. Мы до конца не знаем, что произойдет в течение следующих 60 дней, предусмотренных этим меморандумом. Мы не знаем, будет ли нарушено перемирие, каких условий удастся достичь и действительно ли все это закончится или нет. Поэтому нам придется подождать и посмотреть.

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Во-вторых, положительным моментом любого объявленного перемирия с Ираном и открытия Ормузского пролива является то, что цены на нефть неизбежно упадут, а это очень положительно повлияет на войну в Украине. Причина в том, что военный бюджет России перестанет сокращаться и перестанет увеличиваться. А цены на нефть фактически будут определять способность России финансировать эту войну.

Поэтому в любом случае окончание войны в Иране пойдет на пользу Украине. Тогда мы снова начнем сотрудничать с американской администрацией над обеспечением справедливых правил и, по крайней мере, равных условий для обоих партнеров, чтобы поддержать Украину и достичь устойчивого мира.

С этого всё и началось: как Украине удалось сорвать весеннее наступление врага?

Я хотел бы поговорить о ситуации на земле и в воздухе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно заявил, что исход будет определять не дипломатия, а ситуация на поле боя. Но то, что мы видим на поле боя, вряд ли благоприятно для России. Главным средством Москвы является террор против гражданского населения. Чего именно Россия надеется достичь в нынешней фазе войны этими шагами?

Это было очень интересное заявление Лаврова. Как всегда, совершенно пустое. Так что, пожалуй, это неудивительно. Вы абсолютно правы в том, что Россия сейчас тактически проигрывает войну на суше. Способность Украины наносить удары средней дальности полностью изменила планы России относительно весеннего наступления. Россия фактически проиграла это весеннее наступление.

Украина отвоевала большую часть территории за последние 12 месяцев. А всё началось в январе с запрета на использование Starlink для россиян. Таким образом, для Украины ситуация на поле боя складывается достаточно позитивно. Более того, удары большой дальности, достигающие даже Москвы и Санкт-Петербурга, начинают оказывать неоценимое влияние на ход войны.

Конечно, поскольку Россия слабеет на поле боя, а стратегия, к которой она всегда прибегает, заключается в том, чтобы начать терроризировать, сейчас Россия пытается сломить дух и решимость населения и гражданских украинцев, которые стараются держаться вместе и просто терпеть ужасы войны. К сожалению, мы будем наблюдать рост числа ударов, запусков баллистических ракет и применения других средств, которыми располагает Россия, против украинского гражданского населения.

Россия также рассчитывает на это, поскольку хорошо осознает, что средства перехвата баллистических и крылатых ракет Украина, к сожалению, получает лишь от ограниченного числа стран. Одной из таких стран являются Соединенные Штаты и их теперь уже известные ракеты-перехватчики Patriot. Их в значительной степени израсходовали во время войны с Ираном, а ограниченные запасы, оставшиеся на европейской территории, европейские партнеры могут предоставить Украине. Это одна из самых больших слабостей Украины, о которой знает Россия.

Были определенные разговоры о том, что Украина пытается получить лицензию на производство таких средств на украинской территории, но, конечно, американские экспортные ограничения на оружие, возможно, даже более строгие, чем украинские. Единственная другая страна, имеющая лицензию на производство ракет Patriot, – это Япония. Конечно, у них есть конституционные ограничения на экспорт оружия, а также необходимость получения разрешения от США. Итак, это наша главная слабость.

Однако Украина, благодаря собственному производству ракет, в частности крылатых ракет и ракет большой дальности, очень быстро догоняет других в оборонном секторе. Поэтому я не удивлюсь, если уже в скором времени мы сможем выпускать собственную, гораздо более дешевую копию Patriot. Конечно, на это понадобятся время и инвестиции.

Есть одна причина свергнуть Путина: каковы сейчас настроения среди российской элиты?

Знаете ли вы, какие настроения сейчас преобладают в российском военном и политическом истеблишменте? То есть, смогут ли бизнес-элита, спецслужбы или военное руководство в конечном итоге убедить Путина не углубляться ещё больше в войну, а начать рассматривать стратегию безопасного выхода?

Об этом очень трудно сказать и строить догадки о том, что происходит внутри элит, даже для тех, кто имеет доступ ко всем аналитическим материалам российских оппозиционных СМИ или общается с оппозиционными деятелями. На мой взгляд, к этому следует относиться с определенной осторожностью, ведь у всех них есть свои интересы и свое видение реальности.

Но общая картина того, что можно понять, поговорив со всеми этими людьми, такова: конечно, нет чувства удовлетворения от этой войны, но также нет большого разочарования и готовности свергнуть правительство и положить конец войне. Лучшим описанием текущего положения дел среди элит, пожалуй, будет очень осторожная выдержка в этой войне.

Итак, с одной стороны, конечно, они лишились значительной части доступа к своим активам на Западе. Их изолировали. Им пришлось полностью перестроить свою жизнь. Но, с другой стороны, элиты сразу перешли к военной экономике, которую ведет Россия. Все спекулируют и извлекают из этого выгоду.

В оборонном секторе достаточно много денег, и они очень комфортно переориентировались на это. Таким образом, денежного потока хватает. Я общался с некоторыми российскими диссидентами за рубежом, и они говорят, что наибольший стресс для высшего среднего класса и российского руководства вызывают те, кто не подпадает под санкции и запрет на въезд в ЕС.



Владимир Путин хочет продолжения войны / Фото Getty Images

Конечно, есть тысячи людей из низшего класса, которые по-прежнему могут свободно путешествовать. Единственное, чего они не могут делать, – это летать прямыми рейсами, поэтому им приходится выбирать альтернативные маршруты. Им приходится перестраивать свои доходы, но в остальном это не так сильно повлияло на них в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург.

Ведь большинство людей, которые идут на фронт в Украину за деньги, подписывая контракты, к сожалению, являются самыми бедными и наименее заметными гражданами России. Таким образом, рост антивоенных настроений не совсем такой, как мы ожидали бы в свободной, либеральной и открытой нации. Мы должны понимать, что это диктатура, поэтому для формирования инакомыслия потребуется время. Я думаю, это неизбежно произойдет.

К сожалению, мы просто не знаем, сколько времени это займет, сколько усилий – начиная с мощных ударов и заканчивая ужесточением санкций – потребуется, чтобы в конце концов в какой-то момент кто-то разозлился и решил избавиться от Путина раз и навсегда, но пока я не вижу, чтобы там что-то решалось.

Какова будет роль Европы в ходе переговорного процесса?

Мы слышим всё больше дискуссий о возможном дипломатическом урегулировании войны. Однако российское руководство продолжает настаивать, что Москва не намерена останавливаться. В то же время успехи Украины на поле боя укрепляют веру в то, что она в конечном итоге сможет вернуть себе большую часть оккупированной территории. Разве не кажется, что, хотя Запад говорит об "окне возможностей" для мира, ни Россия, ни Украина не готовы прекратить войну?

Я думаю, что Украина, безусловно, не готова закончить войну, потому что она защищается. Если она перестанет защищаться, мы просто потеряем больше людей и понесем большие потери. Поэтому даже не может быть и речи о том, чтобы формулировать это таким образом.

Единственная сторона этой войны, которая может остановить войну, – это Россия. Это агрессор. Она не готова это сделать, ведь единственная причина переворота и свержения Путина будет тогда, если он прекратит войну, откажется от амбиций удержать Донбасс. Поскольку это стоило России слишком больших денег. Конечно, элиты не думали бы о людях, но это стоило им слишком много денег и не дало абсолютно никаких результатов.

Когда речь заходит о Европе, они, конечно, хотели бы, чтобы эта война закончилась. За Украиной стоит много партнеров, звучит сильная риторика о том, что Украина теперь является частью Европы. От этого нельзя отказываться. Если Украина падет, Европа будет следующей.

Они также хорошо понимают, что Украину нельзя бросить даже после достижения прекращения огня, потому что ей понадобится огромная поддержка для восстановления. В Европе понимают, что стабильная Украина на границе ЕС, находящаяся в процессе вступления в организацию, – это ключ к процветанию, безопасности и стабильности всего Европейского Союза. Следовательно, Украина сейчас неизбежно является частью этого сообщества.

Конечно, каждый раз, когда я разговариваю с европейскими элитами, по-прежнему ощущается огромное нежелание. Существует отрицание того факта, что угроза неизбежна, что война может прийти на их землю. Они считают, что у России есть лишь аппетит, потенциал и возможности для нападения на Украину. Поэтому сначала мирный процесс передали США, как и большую часть помощи, ведь европейцы надеялись, что кто-то как-то остановит войну.

Но сейчас в Брюсселе все больше понимают, что США отошли в сторону. Поэтому теперь они вмешались, чтобы помочь Украине, предоставить финансирование. Европейцы считают, что, возможно, им придется играть более активную роль в переговорах о прекращении огня. Я думаю, они могли бы фактически способствовать установлению справедливого мира для Украины и, надеюсь, не будут заставлять Украину отказываться от территорий, как это делали США.

Нас ждет большой риск: какой опасный сценарий в отношении НАТО готовит Россия?

Вы сказали, что ЕС заинтересован в прекращении войны, но многие эксперты утверждают, что единственным фактором, мешающим России атаковать страны Балтии или Польшу, является то, что Москва глубоко увязла в Украине. Насколько реалистичным вы считаете сценарий, при котором после прекращения огня в Украине Россия начнет противостояние с восточным флангом НАТО?

Я думаю, что это зависит от условий, на которых закончится война или будет достигнуто прекращение огня. Если санкции отменят, Россия сможет восстановить все нефтяные поставки, все свои нефтяные доходы, начать продавать нефть и газ в Европу, то это возможно (противостояние НАТО, – 24 Канал).

Если Россия почувствует, что может просто идти вперед и атаковать любую страну без каких-либо последствий, зная, что её не осудят, а Путина не привлекут к суду и не посадят в тюрьму – это означает, что Россия почувствует себя смелее. Возникнет ощущение, что никаких правил не существует, Украина слаба, Европа также ослаблена из-за помощи Украине. Тогда Кремль может что-то начать.

Есть много экспертов, которые высказываются по этому поводу. Одна группа людей утверждает, что Россия неизбежно может начать атаковать страны Балтии, потому что они слабы, в этих странах есть сильное представительство России, они могут разыграть "сепаратистскую карту" и попытаться осуществить некоторые гибридные вторжения, как это делали на Донбассе в 2014 году.

Но есть и другое мнение, согласно которому на самом деле Россия может применять лишь гибридную тактику "серой зоны", у неё нет полной мощи, поэтому она будет очень осторожна, чтобы не нанести удар по территории НАТО. Ведь в таком случае последствия и ответные меры последуют со стороны всего Альянса.

Я думаю, что чем дольше длится эта война, тем меньше единства мы наблюдаем в НАТО. Несмотря на то, что все союзники могут собираться каждый год, говорить о своём единстве и силе, утверждать, что НАТО ещё никогда не было таким сильным, а оборонные бюджеты увеличиваются, – но вполне возможно, что Россия захочет не столько напасть на страны Балтии, сколько доказать, что НАТО существует лишь на бумаге.

Представьте себе: если Путин нанесет удар по Эстонии или Латвии, или мы увидим огромное наращивание войск на границе с Финляндией – это о чём-то говорит. Но потом никто не предпринимает никаких действий… Что делать, если Эстонию захватят, но её партнёр, член НАТО – Соединённое Королевство – не готов воевать за Эстонию?

А если на Латвию нападут и Канада начнёт войну? То же самое касается Литвы. Будет ли Германия воевать за литовцев? Все эти вопросы остаются без ответа… Я не знаю, какие именно протоколы безопасности обсуждаются на уровне НАТО, но то, что я слышу от тех, кто принимает политические решения, позволяет мне сказать, что они стараются избегать риска, даже боятся думать о возможности вступления в войну с Россией.

Итак, насколько сильным будет ответ, мы не знаем. Мы видели, что все эти случаи попадания беспилотников в Румынию и Польшу "замяли" специально, чтобы не обострять ситуацию и не начинать войну.

Обратите внимание! В мае и июне 2026 года украинские дроны пересекали воздушное пространство стран Балтии. Впервые за время войны дрон сбил французский истребитель. Владимир Зеленский пояснил, что причина этого – действие российской РЭБ. Украина продолжит дальнобойные удары по территории врага, а западным партнерам предлагает помощь для того, чтобы оперативно реагировать на опасность со стороны беспилотников.

Недавно я разговаривала с румынскими чиновниками о беспилотнике, который приземлился на их территории. Несколько человек в жилом доме пострадали. Но они даже не просили НАТО применить статью 4, которая предусматривает обсуждение и консультации по вопросам безопасности. Я знаю, что это будут обсуждать на встрече министров обороны стран НАТО. Но, несмотря на это, реакция очень слабая.

Я боюсь, что это именно то, чего Россия будет пытаться добиться. Именно в этом заключается их цель – проверить НАТО, доказать, что Альянса не существует, что у него нет той силы, о которой он заявляет.

И это не станет даже серьезной угрозой для стран Балтии, которые неизбежно пострадают, или для европейских государств, но это точно порадует Китай. Он увидит, что сильнейшего альянса на Западе больше не существует. Мы можем только представить, что будет дальше в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Европе.

Я думаю, именно тогда мы столкнемся с самым серьезным риском и угрозой третьей мировой войны.

Это произошло впервые: что показал Лукашенко своими новыми заявлениями?

Александр Лукашенко недавно извинился перед Зеленским, признал уязвимость Беларуси перед украинскими ударами и заявил, что белорусская армия не будет воевать против Украины. О чём свидетельствует такая внезапная смена риторики?

Я думаю, что те, кто хорошо знает Лукашенко, не должны удивляться ни одному из этих заявлений. Если мы даже оглянемся на 2022 год, то он обещал Зеленскому и говорил в многочисленных интервью украинским СМИ, что никогда не позволит российской армии нападать с территории Беларуси на Украину.

Но прошло буквально несколько недель после этого заявления, и он изменил своё мнение. На протяжении всего периода независимости Беларуси Лукашенко всегда был очень "гибким", всегда балансировал между Востоком и Западом.

Он заигрывал с Россией, одновременно делая то же самое с Европой, надеясь получить от неё определённые финансовые выгоды. Лукашенко даже подстегивал их, говоря, что Европа должна дать деньги, чтобы Беларусь не стала абсолютно диктаторской страной, поскольку Россия хочет её поглотить.

То же самое он говорил Путину о Европе. Мол, если вы хотите, чтобы я был ближе к России и общему славянскому миру, то должны предложить мне что-то взамен, например, дешевую нефть, газ. Такова была его игра все это время.



Александр Лукашенко выступил с новыми заявлениями / Фото Getty Images

Я думаю, что это интересное событие, потому что в течение последних четырёх лет Лукашенко был сильно поглощён Россией. А это первый раз, когда он снова высказался, пытаясь вернуть себе роль независимого лидера. Итак, он начинает заигрывать с Украиной, вероятно, опасаясь ударов по Беларуси. У Украины есть законное основание нанести удар по тем силам, которые находятся на белорусской территории.

И, возможно, это сигнал Европе о том, что Лукашенко можно рассматривать не как врага, стоящего на стороне России, а скорее как кого-то посередине. Итак, он начинает свои очень стандартные традиционные игры, которым нам не стоит верить.

Как может выглядеть перемирие и есть ли на это шансы?

Похоже, что пауза в войне неизбежна, потому что мы понимаем, что война окончательно не закончится. Как, по вашему мнению, может выглядеть реалистичное перемирие в войне?

Пока что это точно не будет устойчивый мир, точно не будет справедливый мир. Для этого Россия должна понять, что нельзя просто так напасть на другую мирную страну, потому что это будет иметь последствия. Но я не вижу, чтобы такая возможность появилась в ближайшее время. К сожалению, не с тем руководством, которое сейчас на Западе.

Они слишком робкие, нерешительные, слабые не только политически, но и экономически. Они зависимы от избирателей в своих странах. На Западе тоже неспокойные времена, и, конечно, Россия делает всё возможное – гибридные инструменты, иностранное вмешательство, дезинформацию, чтобы только усилить эти разногласия в обществах.

Таким образом, западные лидеры не настолько сильны, чтобы добиться устойчивого мира. Это можно сделать только силой Украины, и, к счастью, именно это мы и наблюдаем. На пятом году войны мы стали гораздо сильнее, и хотя мы еще не полностью независимы и самодостаточны, я думаю, что Украина решительно движется в этом направлении.

Однако на данный момент мы можем рассчитывать на прекращение огня с жесткой линией разграничения на востоке Украины. Надеюсь, западные войска будут в Украине. Ведутся многочисленные дискуссии о том, из каких стран будут состоять эти войска.

Конечно, первыми заявили о себе Франция и Великобритания. Германия пока очень неохотно отправляет какие-либо войска в Украину. Речь идет скорее о финансовой поддержке этих сил. Польша, которая находится ближе всего к Украине, также считает, что ей нужно сохранить свои вооруженные силы, чтобы защититься на случай каких-либо угроз. Поэтому пока я также не вижу никаких признаков того, что польские войска готовы идти в Украину.

Западные силы на местах нужны для соблюдения режима прекращения огня, чтобы убедиться, что Россия не нарушит его, как делала всегда, еще с 2014 года. Во время Минских соглашений, пока ОБСЕ наблюдала, они всегда нарушали режим тишины. В ОБСЕ очень часто этого не замечали, потому что в организацию входили российские граждане и наблюдатели. Конечно, они были очень далеки от беспристрастности.

Итак, нам понадобятся международные силы на местах в Украине. Нам понадобится хорошо вооруженная Украина, способная защищаться. А также много оборонных средств на случай любых вторжений или дальнейших провокаций.

Нам нужно подготовиться к тому, что, возможно, даже для нашего следующего поколения, для безопасной жизни наших детей, всегда придется жить с определенной угрозой на границе и быть очень осторожными в этом отношении.

При каких условиях состоится встреча Зеленского и Трампа

Дональд Трамп снова начал говорить о возможной прямой встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. По вашему мнению, при каких условиях и в какой момент она реально может состояться?

Я думаю, это произойдет тогда, когда Путин будет готов. Когда он окажется в безвыходном положении, понимая, что больше ничего не может получить от каких-либо военных действий на поле боя, когда увидит выгодное положение Украины в течение длительного периода.

Ему понадобится исчерпать все свои возможности, чтобы манипулировать любыми западными партнерами, в частности делегацией Соединенных Штатов, чтобы попытаться заманить их какими-то уступками, деловыми сделками или любыми выгодами.

Когда всего этого не будет на столе переговоров – я думаю, он будет готов прийти и поговорить с Зеленским. Мы уже слышали подобные заявления, например, во время парада ко Дню Победы, когда Украина давала разрешение Путину на его проведение.

Именно тогда Путин впервые обратился к президенту Зеленскому по имени и заявил о готовности к разговору. Конечно, нам предстоит посмотреть, как это будет, как долго Украина сможет поддерживать эти усилия на поле боя.

Я думаю, мы можем столкнуться со многими ударами России по гражданскому населению, но, надеюсь, что на поле боя Украина в этом году будет иметь преимущество. Большинство показателей свидетельствуют о том, что самым тяжелым временем для нас станет зима. В Кремле знают, что критическая инфраструктура Украины сильно пострадала и что зима будет действительно тяжелой для украинского народа.

Поэтому я думаю, что если нам удастся заключить какое-то соглашение до зимы, – это будет успехом для Украины, даже если это будет временное прекращение огня. Все-таки мы остановим гибель наших людей. Надеюсь, Соединенные Штаты сосредоточатся на этом, а Европа обеспечит сильное представительство в переговорной команде. И на самом деле, как сказал Владимир Зеленский, эта зима будет тяжелой и для россиян тоже.