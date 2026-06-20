По мнению аналитиков Института изучения войны, статья Лаврова в очередной раз подтверждает, что Кремль не заинтересован в каких-либо инициативах, не предусматривающих фактической капитуляции Украины.

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Как правильно оценить статью Лаврова о Европе и Украине?

В своей статье под названием "Некоторые мысли вслух об урегулировании украинского кризиса, Европы и глобальной безопасности" российский министр раскритиковал 5 условий справедливого и прочного мира, изложенных в совместном заявлении Украины, Франции, Великобритании и Германии 7 июня.

Лавров заявил, что Россия не может вести содержательные переговоры с Европой, поскольку она поддерживает Украину и поэтому не может быть нейтральным посредником.

Кремль по-прежнему пытается отстранить Европу от участия в мирном процессе. Москва выступает против европейских миротворцев и гарантий безопасности для Украины, одновременно продвигая тезис о том, что главными участниками переговоров должны быть только США и Россия.

Кроме того, Лавров также подтвердил, что Россия не меняет своей позиции на переговорах и, как и прежде, настаивает на выполнении своих максималистских требований.

Также он подчеркнул, что Москва хочет реализовать якобы достигнутые договоренности после американо-российского саммита на Аляске в августе 2025 года. При этом никаких официальных документов, подтверждающих существование таких договоренностей, нет.

Аналитики считают, что Кремль пользуется отсутствием таких подтверждений, чтобы скрыть свое нежелание идти на компромиссы и отказываться от своих максималистских целей в войне против Украины.

В статье Лавров повторил основные требования Кремля. Среди них — гарантии безопасности для западных границ России, а также гарантии со стороны Европы относительно защиты русскоязычных граждан и православной веры.

Министр дал понять, что Россия и в дальнейшем будет использовать на переговорах те же аргументы, которыми оправдывает свое вторжение в Украину.