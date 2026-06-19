Такие мысли глава МИД России Сергей Лавров высказал в статье под заголовком: "Некоторые мысли вслух об урегулировании украинского кризиса, Европе и глобальной безопасности", которая была опубликована на сайте министерства. В предисловии говорится, что эту статью Лавров писал для Politico, однако редакция в последний момент отменила публикацию. Основные тезисы из неё распространяют российские СМИ.

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Какие условия Лавров выдвигает для прекращения войны в Украине?

Министр пишет, что на протяжении последних 20 лет попытки Европы вести переговоры с Россией были "дипломатическим прикрытием геополитической экспансии Запада и его институтов на восток".

Сейчас, как утверждает глава российского МИД, реальная цель европейских лидеров заключается не в переговорах, а в "спасении режима Зеленского" и сохранении его в качестве "плацдарма" для продолжения борьбы с Россией.

По словам Лаврова, европейцы хотят добиться скорейшего прекращения огня лишь для того, чтобы, мол, "не допустить краха ВСУ на фронте", "заморозить" конфликт без устранения его причин и сразу ввести военный контингент британско-французской "Коалиции желающих".

По словам Лаврова, уже к 2030 году Европа планирует достичь "боеготовности" для конфликта с Россией, и до этого времени, как он считает, будет пытаться тянуть время различными способами.

Украина, при этом, рассматривается как ударный кулак будущих европейских сил, автономных от США и НАТО, добавил глава МИД России.

Такая ситуация несет серьёзные риски для глобальной безопасности, поскольку прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями,

– предупреждает Лавров.

Он добавил, что условиями России для прекращения войны являются:

"надёжное обеспечение безопасности России на западных рубежах";

"защита чести и достоинства её граждан и соотечественников, в частности право на родной русский язык и православную веру".

Лавров уверяет, что Москва "не отказывается" от контактов, но воспринимает Европу как "заинтересованную в поражении России сторону конфликта". По его словам, для "содержательного диалога" необходимо "восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада".

Доверие невозможно вернуть, а диалог восстановить с помощью ультиматумов, подобных тем, что были предъявлены России в Лондоне 7 июня,

– подытожил Лавров.

Напомним, в начале месяца лидеры Великобритании, Франции и Германии в совместном заявлении выдвинули пять условий для достижения мира в Украине. Среди них – прекращение боевых действий по линии соприкосновения, гарантии безопасности для Украины, замораживание российских активов до момента компенсации Россией ущерба, нанесенного Украине, а также защита интересов европейской безопасности.