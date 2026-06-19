Такі думки глава МЗС Росії Сергій Лавров висловив у статті під заголовком: "Деякі думки вголос про врегулювання української кризи, Європи та глобальної безпеки", яку опублікували на сайті міністерства. У передмові йдеться про те, що цю статтю Лавров писав для Politico, проте редакція в останній момент скасувала публікацію. Головні тези з неї поширюють росЗМІ.

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Які умови Лавров висуває для закінчення війни в Україні?

Міністр пише, що протягом останніх 20 років спроби Європи вести переговори з Росією були "дипломатичним прикриттям геополітичної експансії Заходу та його інститутів на схід".

Зараз, як стверджує глава російського МЗС, реальна мета європейських лідерів полягає не в переговорах, а в "порятунку режиму Зеленського" та збереженні його як "плацдарму" для продовження боротьби з Росією.

За словами Лаврова, європейці хочуть домогтися якнайшвидшого припинення вогню лише для того, щоб, мовляв, "не допустити краху ЗСУ на фронті", "підморозити" конфлікт без усунення його причин і одразу ввести військовий контингент британсько-французької "Коаліції охочих".

За словами Лаврова, вже до 2030 року Європа планує досягти "боєздатності" для конфлікту з Росією, і до цього часу, як він вважає, намагатиметься тягнути час у різний спосіб.

Україна, при цьому, розглядається як ударний кулак майбутніх європейських сил, автономних від США і НАТО, додав глава МЗС Росії.

Така ситуація несе серйозні ризики для глобальної безпеки, оскільки пряме зіткнення між НАТО і Росією може швидко перерости в обмін ядерними ударами з катастрофічними наслідками,

– лякає Лавров.

Він додав, що умовами Росії для закінчення війни є:

"надійне гарантування безпеки Росії на західних рубежах";

"захист честі та гідності її громадян та співвітчизників, зокрема право на рідну російську мову та православну віру".

Лавров переконує, що Москва "не відмовляється" від контактів, але сприймає Європу як "зацікавлений у поразці Росії бік конфлікту". За його словами, для "змістовного діалогу" потрібно "відновити довіру, підірвану антиросійськими діями Заходу".

Довіру не можна повернути, а діалог відновити за допомогою ультиматумів на кшталт тих, що було пред'явлені Росії в Лондоні 7 червня,

– підсумував Лавров.

Нагадаємо, на початку місяця лідери Великої Британії, Франції та Німеччини у спільній заяві висунули п'ять умов для досягнення миру в Україні. Серед них– припинення бойових дій по лінії зіткнення, гарантії безпеки для України, заморожування російських активів до моменту компенсації Росією завданих Україні збитків, а також захист інтересів європейської безпеки.